Nintendo révèle les personnages jouables dans la prochaine vague de DLC pour Fire Emblem: Three Houses

La semaine dernière, le protagoniste de Fire Emblem: Trois maisons Byleth a été annoncé pour Super Smash Bros.Ultimate en tant que personnage DLC et il a également été révélé qu’une quatrième maison serait ajoutée à la nouvelle entrée Fire Emblem sur Switch.

Jusqu’à présent, nous savons que la quatrième maison présentée dans le quatrième DLC d’extension – Cindered Shadows – s’appellera The Ashen Wolves. Comme indiqué précédemment, c’est “ Une maison de nom seulement ” car elle est composée d’étudiants privés de leurs droits qui ont besoin de conseils et résident dans les Abysses sous Garreg Mach.

Maintenant, le compte Twitter japonais officiel de Fire Emblem a révélé les personnages que vous incarnez dans l’histoire parallèle. C’est une équipe fixe de personnages anciens et nouveaux et 11 d’entre eux tous. Cela comprend Byleth, les chefs de maison existants (Edelgard, Linhardt, Dimitri), un représentant de chaque maison (Ashe, Claude, Hilda) et les quatre nouveaux personnages des Loups cendrés: Yuri, Constance, Balthus et Hapi.

Cindered Shadows arrive au début du mois prochain le 12 février et est inclus dans le pass d’extension de 24,99 $ / 22,99 £ / 24,99 €. Retournerez-vous à Fire Emblem lors de sa sortie? Commentez ci-dessous.

