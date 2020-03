Nintendo se classe troisième dans le classement des éditeurs de jeux Metacritic 2019

Plus tôt cette semaine, nous avons entendu parler d’un utilisateur de Reddit qui avait été occupé à compiler de nombreuses données à partir du site d’agrégats Metacritic pour illustrer les meilleurs et les pires jeux Nintendo Switch examinés depuis le lancement du système.

Maintenant, Metacritic a dressé une liste pour déterminer “les meilleurs et les pires éditeurs de jeux” de 2019, selon 12 mois de données. Nintendo s’est classé troisième (augmentant son score moyen de près de quatre points par rapport à l’année précédente), et était inférieur à Activision-Blizzard. Certains de ses jeux les mieux notés l’année dernière comprenaient Fire Emblem: Trois maisons et Super Mario Maker 2. En première place, 505 jeux, mieux connus au sein de la communauté Nintendo comme l’équipe qui a travaillé sur Taché de sang: Rituel de la nuit.

Quels éditeurs de jeux ont sorti les meilleurs jeux l’année dernière? Pour la 10e année consécutive, nous avons passé au crible 12 mois de données pour déterminer les meilleurs et les pires éditeurs de jeux de l’année, uniquement en fonction de la qualité de leurs versions 2019. Les ventes et les avis d’utilisateurs ne sont pas pris en compte dans ces classements; seules les critiques (telles que capturées par le Metascore de chaque jeu) sont utilisées pour évaluer les performances.

Les éditeurs ayant 4 titres distincts ou moins * publiés l’année dernière sont exclus.

Nous avons classé ces éditeurs dans l’ordre, de la meilleure qualité de jeu globale à la pire, en utilisant un système basé sur des points basé sur quatre facteurs:



1. Metascore moyen pour tous les jeux sortis en 2019

150 points possibles (attribués à 1,5 x le Metascore moyen)

2. % de produits notés avec de bonnes critiques (Metascore d’au moins 75)

100 points possibles (ex: 80% bon = 80 points)

3. % de produits notés avec de mauvaises critiques (49 ou moins; dans ce cas, un% inférieur est mieux) 100 points possibles (ex: 20% mauvais = 80 points)

4. Nombre de «grands» titres (Metascore de 90 ou plus, min. 7 avis)

Attribué comme 5 points bonus pour chaque titre distinct avec un score de 90+

Notez que la moyenne de Metascore (le premier facteur) compte un peu plus que les autres facteurs. De plus, notez que les jeux iOS ne sont pas inclus dans les figures ci-dessous.

Comme expliqué, cette liste est basée “cruellement sur la qualité” des versions de l’éditeur l’année dernière selon le critique Metascore de chaque jeu et ne tient pas compte des ventes globales ou des critiques des utilisateurs. Ci-dessous la liste complète:

1. 505 matchs

2. Activision Blizzard

3. Nintendo

4. Paradox Interactive

5. Capcom

6. Annapurna Interactive

7. Xbox Game Studios

8. Humble Bundle

9. Square Enix

10. Devolver Digital

11. Focus Home Interactive

12. Take-Two Interactive

13. Arts électroniques

14. Ubisoft

15. Team17

16. Spike Chunsoft

17. Koei Tecmo

18. SEGA

19. Bandai Namco

20. Konami

21. Idea Factory

22. Sony

23. PQube

24. XSEED / Marvelous

25. tinyBuild

26. Iceberg Interactive

27. Koch Media

28. Digerati

29. THQ Nordic

30. Bethesda

31. NIS America

32. Daedlic Entertainment

33. QubicGames

34. Curve Digital

35. Plug In Digital

36. Ratalakia Games

37. Bigben

38. 1C Company

39. Jeux de tête

40. Jeux de fusion

Voici ce que Metacritic avait à dire sur le placement de Nintendo:

Nintendo a augmenté son Metascore moyen de près de quatre points par rapport à la marque de l’année dernière, bien que 2019 soit l’une des rares années de la société sans aucun score 90 ou plus. Cependant, quelques jeux Nintendo ont raté de peu cette distinction, menés par les titres de Switch Fire Emblem: Three Houses et Super Mario Maker 2. Au total, 79% des sorties de Nintendo en 2019 ont obtenu des critiques positives, contre 65% l’année précédente.

Et voici ce qu’il a dit à propos du vainqueur, 505 Games:

La société de jeux italienne, qui publie des titres tiers pour chaque plate-forme, a connu une année 2019 solide grâce à un flux constant de jeux évalués positivement et à quelques ratés. Bien qu’aucun titre 505 n’ait obtenu un score supérieur à 85 L’année dernière, 87% (ou tous sauf deux) de ses produits ont reçu des critiques positives dans l’ensemble – en tête de tous les éditeurs – dirigées par Control, le lauréat de Remedy, et Bloodlevain: Rituel de la nuit. Les prochaines versions 505 incluent le port PC de Death Stranding (prévu pour juin).

Que pensez-vous de la commande de cette liste? Partagez vos réflexions ci-dessous.

