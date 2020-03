Nintendo se souvient que ARMS existe, annonce un tournoi officiel en ligne

Au début du Switch, nous étions très enthousiasmés par les possibilités de la nouvelle IP brillante de Nintendo, BRAS, pourrait apporter à la table. Nous espérions que ARMS allait se transformer en une expérience de genre de Nintendo, après Splatoonsuccès dans le monde des tireurs en ligne, mais Spring Man and co. ne semblait pas générer le même buzz durable que les Inklings.

Nous n’avons peut-être pas vu de nouveau contenu – ou quoi que ce soit du tout, vraiment – depuis un certain temps maintenant, mais Nintendo a annoncé qu’une compétition officielle en ligne était en cours. Le jeu devrait revenir sur le devant de la scène avec l’ARMS North American Online Open April 2020.

Déchirez ces manches parce que #ARMS se joint à l’action de l’Open en ligne nord-américain! Placez-vous dans le top 8 et vous serez éligible pour 2500 Gold Points.

L’ARMS North American Online Open avril 2020 débute le 4 avril à 10 h 00 HNP, alors inscrivez-vous dès aujourd’hui! Https: //t.co/Sp37jaXwF3 pic.twitter.com/VbaWkVlJjW

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 mars 2020

Vous trouverez plus de détails sur l’événement ici si vous souhaitez vous impliquer. L’inscription est désormais ouverte aux résidents éligibles aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et restera ouverte jusqu’au 4 avril. Il y aura un total de huit gagnants du tournoi, qui gagneront tous 2500 Nintendo Gold Points.

Nous sommes toujours assez déconcertés par le fait qu’aucun personnage ARMS n’a été sélectionné pour un emplacement de liste approprié dans Super Smash Bros.Ultimate, et même si nous aimerions dire que tout cela suscite un nouvel intérêt pour le jeu avant une suite ou un nouveau contenu, ce ne serait que des vœux pieux de notre part. Nous pouvons rêver, cependant, non?

