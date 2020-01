Bienvenue à une autre édition de Nintendo Showdown! Il s’agit d’une série hebdomadaire sur Nintendo Enthusiast, et elle nécessite une certaine participation du public. Chaque semaine, nous comparerons deux (ou plus) jeux Nintendo et nous les opposerons dans un sondage. Vos votes décident du gagnant, alors choisissez judicieusement. Au cours des prochaines semaines, nous associerons des classiques de Nintendo à des jeux indépendants qui s’en sont inspirés. L’original conserve-t-il la couronne ou un nouveau venu l’a-t-il mieux fait? Tout d’abord, c’est Super Metroid vs Axiom Verge!

Nintendo Showdown: Super Metroid vs Axiom Verge

Deux incroyables Metroidvanias

Super Metroid est si influent que, avec Castlevania: Symphony of the Night, il a contribué à populariser un nouveau genre. Son monde tentaculaire, ouvert et 2D plein de portes verrouillées et de mises à niveau s’est avéré avoir un impact durable. Il est souvent présenté comme l’un des jeux les mieux conçus de tous les temps, et il a inspiré d’innombrables développeurs.

Axiom Verge est l’un de ces jeux inspirés de Metroid, mais c’est plus qu’un simple clone. Son histoire de science-fiction complexe, ses combats de boss intenses et son énorme arsenal d’armes optionnelles lui confèrent une sensation unique, malgré l’hommage évident. C’est une lettre d’amour au genre qui réussit par ses propres mérites.