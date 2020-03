Nintendo soutient la décision d’annuler l’E3 et travaille déjà sur des alternatives

L’annulation de l’E3 2020 en raison de l’alerte déjà pandémique de coronavirus a généré une multitude de nouvelles à ce sujet. Pas tant pour la mesure en question, que pratiquement tout le monde considère comme nécessaire dans les circonstances, mais pour l’effet qu’elle aura sur un E3 déjà touché et grièvement blessé. Maintenant, après avoir appris que l’éditeur indépendant Devolver Digital aura son propre Direct, nous recevons des informations sur le Position de Nintendo a propos.

Un porte-parole de Nintendo a été chargé de publier une déclaration, publiée par Gamespot, dans laquelle ils façonnent leur position après l’annulation de l’E3 2020 par le déclenchement de COVID-19. Ceux de Kyoto ont clairement indiqué que soutenir la décision de l’ESA et, bien qu’ils ne nient pas leur inquiétude, ils jugent nécessaire d’adopter de nouvelles façons, ou d’améliorer celles qui existent, pour transmettre toutes leurs nouvelles. Ici, nous laissons le texte, après traduction, dans son intégralité:

Nintendo soutient la décision de l’ESA d’annuler l’E3 de cette année pour aider à protéger la santé et la sécurité de tout le monde dans notre industrie (nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires E3). Nous voudrions exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 en cette période difficile.

Nous continuerons à être flexibles et à réorienter nos efforts vers d’autres moyens de tenir nos fans informés de nos activités et produits. En raison de l’épidémie de COVID-19, les événements majeurs de l’industrie peuvent ne pas être viables dans un avenir prévisible. Mais nous envisageons différentes façons de dialoguer avec nos abonnés et nous aurons plus à partager au fil de l’année.

Il est vrai que l’ESA a clairement indiqué qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle et temporaire et que l’E3 reviendra en 2021. Cependant, l’industrie du jeu vidéo est déjà à la recherche d’alternatives qui ne fonctionneront peut-être, et seulement peut-être, plus. derrière. Qu’en penses-tu? Nous espérons que votre commentaire dépassera les forums.

