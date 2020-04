Nintendo Switch a déjà vendu plus de 13 millions d’unités au Japon

Le lancement d’Animal Crossing: New Horizons a été énorme dans diverses parties du monde. Le cas du Japon est sans aucun doute celui qui a retenu le plus l’attention, car il a réussi à vendre plus de 3 millions d’exemplaires en un peu plus de quelques jours. Les ventes se poursuivent avec une grande inertie et l’un de ses effets secondaires est une augmentation incroyable des ventes de Nintendo Switch, qui a récemment dépassé un grand nombre de consoles vendues.

Selon les estimations de Famitsu des ventes de matériel et de logiciels au format physique (via Gematsu), au cours de la semaine du 23 au 29 mars, un peu plus de 280 000 consoles Nintendo Switch vendues ont été enregistrées, en ajoutant les chiffres des 2 modèles. . Avec cela, la console Nintendo actuelle a déjà réussi à vendre plus de 13 millions de systèmes au Japon, au total, 13 083 783 unités ont été vendues depuis son lancement en 2017.

Animal Crossing accélère les ventes de Nintendo Switch

Bien qu’il ait ralenti son rythme de vente à moins de 50%, les unités vendues pour Animal Crossing: New Horizons sont toujours très élevées, même par rapport à des titres très populaires, car peu parviennent à vendre plus de 300 000 exemplaires environ. La semaine dernière, il a réussi à vendre près de 730 000 exemplaires supplémentaires, qui ont été ajoutés à sa première semaine pour atteindre le nombre incroyable de 2 608 417 exemplaires vendus.

Au cours de la semaine dernière, plusieurs versions ont été publiées. Le plus réussi est sans aucun doute celui de One Piece: Pirate Warriors 4, dont les versions de PlayStation 4 et Nintendo Switch dépassent ensemble la barre des 130 000 exemplaires vendus. En plus de ce jeu, Sniper: Ghost Warrior Contracts, Life is Strange 2, Space Invaders Invincible Collection et DOOM Eternal ont également fait leurs débuts, mais aucun n’a réussi à se classer parmi les 10 premiers.

Nous vous laissons la liste des ventes ci-dessous.

Ventes de logiciels

Animal Crossing: New Horizons – 727 791

One Piece: Pirate Warriors 4 (PlayStation 4) – 75 998

One Piece: Pirate Warriors 4 (Nintendo Switch) – 61571

Épée et bouclier Pokémon – 14996

Ring Fit Adventure – 13 819

Mario Kart 8 Deluxe – 11577

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 11 501

Nioh 2 – 11 270

Super Smash Bros.Ultimate – 10 355

Minecraft: édition Nintendo Switch – 9 908

Ventes de matériel

Nintendo Switch Lite – 230 671

Nintendo Switch – 51 890

PlayStation 4 – 7 388

PlayStation 4 Pro – 3 432

Nouvelle Nintendo 2DS LL – 895

Nouvelle Nintendo 3DS LL – 45

Xbox One X – 236

Xbox One S – 74

Combien de consoles pensez-vous que Nintendo Switch vendra au Japon avant la fin de son cycle de vie, dans plusieurs années? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’en raison des problèmes causés par le coronavirus (COVID-19), la distribution du modèle original de Nintendo Switch au Japon n’a pas été optimale, donc les ventes dans une situation normale auraient été plus élevées.

Animal Crossing: New Horizons a fait ses débuts exclusivement sur Nintendo Switch le 20 mars. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

