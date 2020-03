Nintendo Switch a trois ans et ils se sentent luxueux. Félicitations!

Après l’échec de la Wii U pour Kyoto (au moins en termes de chiffres, et ici nous aurions un débat pendant un certain temps), Nintendo Switch c’est devenu un pari risqué, qui devait être un tournant dans un tel scénario. Les semaines avant son lancement, les nerfs / rumeurs battaient leur plein et ni les utilisateurs, ni probablement Nintendo elle-même, n’avaient une brève idée de l’impact que cette plateforme allait atteindre. À quoi sert cet arrière-plan? Simple, nous avons l’anniversaire!

Comme la plupart d’entre vous le savent, Nintendo Switch a été lancé à l’échelle mondiale le 3 mars 2017. Dès que nous tirons le calendrier, une chose est claire, Nintendo Switch a accompli 3 ans. Du moins, et personne n’est encore jeté à mon cou, dans certains territoires, le décalage horaire par, comme le Japon. 3 ans dans ce qu’il a réussi à battre, à la surprise de beaucoup, record après record, parvenant à pulvériser toutes les attentes qui y sont mises. Plus de 50 millions d’unités vendues dans le monde prouvent ce succès. Cependant, ces chiffres ne seraient d’aucune utilité si leurs jeux ne se vendaient pas, et cela, dérivé du catalogue spectaculaire qui a réussi à se conformer pendant cette période, nous vous avons récemment expliqué comment 25 de leurs jeux s’étaient glissés dans le top 30 des plus vendu sur le territoire japonais. Liste après liste, pays après pays, tous les points de données vont dans le même sens et Nintendo en est plus que conscient.

Dans NextN, nous avons été des spectateurs fidèles au cours de ces 3 années fructueuses avec des milliers de nouvelles et plus de 600 jeux analysés derrière notre dos. Tous une fierté et une satisfaction dont nous essaierons de maintenir le rythme mais de l’augmenter d’année en année. Des arrivées, selon le président du Grand N, à mi-chemin de son cycle de vie … qu’attendez-vous de Nintendo Switch à moyen, court et long terme? Pour l’instant, on se dit au revoir avec un son retentissant et bruyant … et qu’on en rencontre bien d’autres!

