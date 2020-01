Nintendo Switch Animal Crossing: le nouvel ensemble Horizons sera réimprimé au Japon

Aujourd’hui, nous avons quelques nouvelles intéressantes à partager avec vous à propos de Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons Set et Animal Crossing: New Horizons Carrying Case pour Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.

Selon Nintendo, le matériel et les étuis de transport ne seront pas limités en quantité. Cela signifie que la société prévoit de les réimprimer et de les réapprovisionner en fonction de la demande, de sorte que ceux qui craignent de rater n’auront plus rien à craindre maintenant.

Veuillez garder à l’esprit que cela ne concerne que le Japon, la situation pourrait donc être différente dans d’autres régions.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.