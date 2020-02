Nintendo Switch continue avec des problèmes de stock au Japon après 3 ans

Nintendo Switch Elle est sur le point de tourner 3 ans sur le marché, et pendant ce temps, la console hybride a gagné sa place parmi les plateformes préférées des utilisateurs, car bien qu’elle ne soit pas la console la plus puissante de toutes, ses caractéristiques uniques font que les joueurs Ils peuvent profiter de leurs jeux préférés où ils veulent, quand ils veulent et comme ils le veulent. Cependant, depuis sa mise en vente, cette console a eu Problèmes boursiers au pays du soleil levantet tout indique que 3 ans plus tard, cette situation est revenue.

Le succès de Nintendo Switch signifie qu’il y a encore des problèmes de stock au Japon trois ans après sa mise en vente

Lorsque Nintendo Switch a été mis en vente au Japon, le succès a été tel qu’il y a eu de sérieux problèmes de stock, ce qui a même obligé le Great N à s’excuser pour ce gros inconvénient pour certains joueurs, mais il semble que 3 ans plus tard, genre de problèmes Les derniers rapports du siège japonais de Nintendo suggèrent que les utilisateurs du pays du soleil levant ne peuvent pas trouver de console sur Amazon ou Rakuten, car ils sont épuisés. Cependant, il convient de préciser que d’autres entreprises telles que Nojima Online, Yodobashi ou BicCamera ont encore des unités disponibles. Est-ce que la situation dans laquelle il devait faire la queue simplement pour participer à une tombola dans laquelle il y avait la possibilité d’acquérir une console hybride se répéterait? J’espère que vous n’aurez pas à y revenir, mais les niveaux de stock sont actuellement presque aussi bas que ceux d’il y a 3 ans, lorsque le lancement a eu lieu. Il est plus que clair que cette plateforme est très populaire!

