Nintendo Switch domine la vente de consoles en Europe et en Australie en janvier, avec plus de 50% du total

La console de Nintendo était la seule à avoir amélioré ses ventes, devant une descente générale du reste avant la prochaine génération.

2020 a commencé avec la promesse de recevoir enfin la nouvelle génération de consoles. La sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année, ce qui, comme on le voit dans les ventes de consoles au Royaume-Uni et aux États-Unis, a permis à Nintendo Switch de devenir libre pour dominer le prêt Selon les dernières données GSD collectées par l’industrie du jeu, les ventes de Nintendo Switch ont signifiémoitié des ventes totales de consoles dans les territoires “EMEEA”au cours du mois de janvier.

Pour être plus précis,Nintendo Switch a occupé 52% des ventes totalesdes consoles du mois de janvieren Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Australie(EMEEA, pour son acronyme en anglais). Selon les données de l’agence,les ventes totales de consoles ont diminuédans ces territoires de 15,8% par rapport à ceux de l’année dernière. Dans ce sens,Nintendo Switch était la seule console à avoir de meilleurs chiffrespar rapport à 2019, avec une augmentation de 17% des ventes par rapport à la baisse sur PS4 et Xbox One.

GTA V était le jeu le plus vendu au monde, suivi de FIFA 20 et Dragon Ball Z KakarotQuant au logiciel,Les ventes de jeux Triple A ont augmenté de 1,1%l’année dernière.66% des ventes de jeux étaient numériques, dirigé par Grand Theft Auto V, FIFA 20 et Rainbow Six: Siege. L’analyse indique également que50% des ventes totalesde jeux (physiques et numériques)ils venaient de PS4, contre 18,8% pour PC, 16,3% pour Switch et 11,9% pour Xbox One, bien que, comme d’habitude, les ventes de logiciels Switch aient pu être plus élevées depuisNintendo ne propose pas de données sur ses ventes numériques.

Avec les chiffres en main,la baisse des ventes mondiales de consoles, avec la croissance unique de Nintendo Switch, est un autre exemple deun cycle de vente qui touche à sa finpour PS4 et Xbox One, avec leurs successeurs, PS5 et Series X, prévus pour la fin de l’année.

Récemment, Microsoft a détaillé certaines des fonctionnalités de sa série X, ainsi que la fonction Smart Delivery pour les titres intergénérationnels. Et pour sa part, Sony enregistre les informations de sa console pour plus tard, bien que les analystes s’attendent à de bonnes ventes pour elle. Nous devrons voir comment les nouvelles informations sur ces consoles affecteront les ventes de leurs prédécesseurs dans les prochains mois, aveccertains marchés qui se préparent déjà à leur arrivée.

En savoir plus sur: Sales, Nintendo Switch et New Generation.

.