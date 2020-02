Nintendo Switch domine les ventes de janvier aux États-Unis, avec une baisse générale pour la nouvelle génération

La PS4 et la Xbox One commencent à montrer leur ralentissement en attendant la PS5 et la Xbox Series X.

Nintendo Switcha étéla console la plus vendue du mois de janvier aux États-Unis. Le dernier rapport du cabinet d’analystesGroupe NPDa montré les données deventes de matérielpour le territoire nord-américain, avec des détails très curieux face àla prochaine génération de consoles.

Tout d’abord, et comme nous l’avons déjà mentionné, Nintendo Switch a été le principal protagoniste des magasins américains pour le mois de janvier, où il a étéla première plateforme à la fois dans les unités vendues et les revenusProduits dérivés de vente.

Les ventes sur PS4 et Xbox One commencent à ralentir face au changement de génération imminentSelon des analystes comme Daniel Ahmad,Les ventes de commutateurs sont restées stablespar rapport à l’année dernière, avec une légère baisse de ses chiffres par rapport à 2019 en l’absence d’un lancement majeur en décembre. En échange,Ventes sur PS4 et Xbox Onepour ce mois, ils se sont inscritsune descente importante, avec des chiffres inférieurs à ceux de la PS3 et de la Xbox 360 au cours de la même période de 2013,un échantillon clair du changement de cycleavant la prochaine génération.

D’autre part,la manette sans fil Xbox One Elite Series 2 a été l’accessoire le plus vendu du moisaux États-Unis pour le troisième mois consécutif. Dans l’ensemble,les ventes de matériel informatique ont chuté de 35%sur le territoire par rapport à 2019, principalement en raison de la baisse des ventes de PS4 et Xbox One.

Sans surprise, le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X est prévu pour le dernier trimestre de cette année, ce qui affecte la décision d’achat des consommateurs en ligne droite vers son lancement. A voircomment d’autres facteurs influencent-ils le prix, lors de sa sortie, bien que certains rapports récents suggèrent que Sony a du mal à ajuster le coût de sa console.

