Nintendo Switch Eshop sort cette semaine: Catherine: Full Body, Superliminal, etc.

Bien que la période de mi-année soit généralement assez calme en ce qui concerne les grandes versions, le Switch reçoit toujours de nombreux nouveaux jeux, y compris des jeux indépendants et le port Switch de Catherine: Full Body.

Paper Mario de Nintendo: The Origami King ne sortira pas avant près de deux semaines, ce qui signifie qu’il est encore temps pour les fanatiques de Switch de rester coincés dans Catherine: Full Body, le remake amélioré de Catherine qui est toujours à la hauteur du concept foiré de l’original.

Parmi les autres points forts de l’eShop de cette semaine, mentionnons Superliminal, un jeu de réflexion à la première personne axé sur les illusions d’optique, et Vigor, un jeu de tir au butin gratuit qui arrive vers la fin de la semaine.

Les nouvelles versions de cette semaine incluent également deux packs de jeux indépendants – le Couch Co-Op Bundle Vol. 2 comprend le jeu de tir roguelite Black Paradox, le shmup coréen Shikhondo: Soul Eater, le jeu d’action d’arcade Bleed et le jeu de plateforme procédural Vertical Drop Heroes. The Digerati Indie Darling Bundle Vol. 3 comprend également Shikhondo, ainsi que la révolutionnaire de 1979: Black Friday, Omega Strike et Nefarious.

2 juilletArcade Archives WizBeing Stronger en jouant! SilverStar Go DXBipedCouch Co-Op Bundle Vol. 2Digerati Indie Darling Bundle Vol. 3Dune SeaeCrossmintonGRISAIA PHANTOM TRIGGER 01 & 02Infliction: Extended CutKeen: One Girl ArmyPool Slide StorySWARMRIDER The Otterman Empire The Wanderer: The Wanderer: Creature of Frankenstein’s July 3

Comme toujours, Nintendo propose un certain nombre d’offres sur l’eShop si vous préférez faire une bonne affaire – ou consultez la sélection par GameSpot des meilleures offres eShop de la semaine, y compris des ventes sur certains des meilleurs packs de jeux de Jackbox.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous souhaitez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Catherine: Full Body – Bande-annonce de gameplay sur Nintendo Switch