Nintendo Switch Eshop sort du 28 février au 6 mars: Pokémon, Metro et bien plus

À la fin de février et au début de mars, un tas de nouveaux jeux arrivent sur le Nintendo Switch Eshop.

Un total de 15 jeux seront publiés le 28 février seulement, y compris Metro 2033 Redux et Metro: Last Light Redux, marquant la fin de février 2020 avec un coup pour les sorties Nintendo Switch. En revanche, le mois de mars commence avec seulement une poignée de jeux, 13 autres jeux suivront au cours de la semaine, soit un total énorme de 28.

En plus des jeux Metro, les sorties de vendredi incluent le titre d’action Far West Bloodroots; arcades multijoueurs LocO-SportS et STAB STAB STAB !; L’enfer des balles 3D Profane; et le jeu de plateforme classique run and gun Bucket Knight.

Bloodroots sur Nintendo Switch.

Enfin, le 6 mars voit le Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, un remake de l’original DS / Game Boy Advance, sorti sur Eshop et en tant qu’édition physique.La démo est toujours disponible pour jouer sur l’EShop, avec votre progression de la démo pouvant être reportée une fois l’édition complète publiée.

Vous pouvez trouver la liste complète des versions de cette semaine ci-dessous. La semaine suivante va être calme avant la sortie d’Animal Crossing: New Horizons et Doom 64.

Les nouveautés Nintendo Switch de cette semaine

28 février

BE-A WalkerBucket KnightSang RootsDepixtionFrozen FriendsGanbare! Super StrikersGrizzlandLocO-SportSMetro 2033 ReduxMetro: Last Light ReduxProfaneSki SniperSkull RogueSpartan FistSTAB STAB STAB!

le 2 Mars

AvoCuddleL’histoire continue

4 mars

Baron: Fur Is Gonna Fly Je suis BallLost Horizon

5 Mars

Meurtre en chiffresMec, Arrêtez Déverrouillez le roiWunderlingKairoboticaIbb & obb

6 mars

Donjon Mystère KochPokemon: équipe de sauvetage DXBreeder Homegrown: Director’s Cut

Dungeon Defenders: Awakened n’a pas encore reçu de date de sortie officielle, le Nintendo Eshop n’a encore que février 2020 pour la sortie.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – Bande-annonce d’annonce Nintendo Switch