Nintendo Switch est à nouveau la console la plus vendue aux États-Unis en attendant la PS5 et la Xbox Series X

La demande de matériel a de nouveau chuté dans le pays nord-américain qui attend les lancements de la nouvelle génération.

Il est gratuit pour Nintendo Switch de continuer à dominer la demande de consolesÉtats Unis. Selon les données du NPD Group, via VentureBeat, le système japonais a survécu à une nouvelle baisse des achats de matériel, en attendant l’atterrissage à la fin de l’année de la PS5 et de la Xbox Series X, devenant ainsi le premier appareil deventes et revenus unitaires.

Les chiffres, insistons-nous, reflètent une forte baisse de l’intérêt pour l’achat d’un de ces appareils comme c’est généralement le cas à la fin de la génération. Plus concrets, les dépenses se sont élevées à 183 millions de dollars,une baisse de 34% par rapport à février 2019, qui, avec les données de janvier, font un total de 312 millions de dollars, 35% de moins qu’à ce point l’an dernier malgré un jour de plus.

Les choses ne se sont pas trop bien passées pour les accessoires non plus, qui sont retombés à 14% en février par rapport aux données de l’année dernière. Bien sûr, la nouvelle manette sans fil Xbox Elite Series 2 de Microsoft était le produit le plus demandé ces dernières semaines, accumulant quatre mois de leadership. En fait, le contrôle améliore les données de lancement de son prédécesseur.

Pour en revenir au matériel, de grands changements ne sont pas attendus pour mars, peut-être à nouveau menés avec plus de force par Nintendo Switch grâce au lancement de la sortie attendue d’Animal Crossing: New Horizons prévue pour ce prochain jour 20.

