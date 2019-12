Nintendo Switch est l'un des 10 meilleurs gadgets des années 2010

Au cours de la dernière décennie, nous avons vu la technologie évoluer de nombreuses façons incroyables. Des produits dont on pouvait difficilement rêver il y a quelques décennies sont désormais une réalité et le monde ne sera plus jamais le même. TIME Magazine a récemment souligné certaines de ces avancées incroyables dans un article récapitulatif des 10 meilleurs gadgets des années 2010. L'article tente de se concentrer sur les appareils «importants» et «qui changent la vie», y compris Nintendo Switch.

En ce qui concerne les jeux en déplacement, personne ne peut battre le palmarès de Nintendo, à commencer par l'humble Game Boy en 1989. Mais l'introduction de son Nintendo Switch hybride en 2017 – que vous pouvez jouer de manière portable ou connectée à votre téléviseur – pourrait être la contribution la plus importante de l'entreprise au jeu à ce jour. Comparé à la concurrence, il prend la couronne comme la console de jeu vidéo la plus importante de la décennie, les fans suppliant les développeurs d'apporter leur prochain titre au Switch. Sa portabilité inspirée des smartphones, associée à la bibliothèque sans cesse croissante de superproductions, de titres indépendants et vintage de Nintendo, donne au Switch l'impression d'être le point culminant de l'idée de Nintendo de ce que devraient être les jeux.

Nintendo est l'un des plus grands noms du jeu depuis de nombreuses décennies, mais TIME estime que Switch est peut-être leur meilleur effort à ce jour. Sa nature hybride à la fois comme console domestique et appareil portable portatif l'a aidé à se distinguer des autres consoles.

Microsoft a également fait la coupe grâce à sa manette adaptative Xbox. La liste complète de TIME des 10 meilleurs gadgets des années 2010, par ordre de sortie, est la suivante:

IPad Apple (2010) Tesla Model S (2012) Raspberry Pi (2012) Google Chromecast (2013) DJI Phantom (2013) Amazon Echo (2014) Apple Watch (2015) Apple AirPods (2016) Nintendo Switch (2017) Xbox Adaptive Controller ( 2018)

