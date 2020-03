Nintendo Switch est mis à jour et vous pouvez maintenant télécharger son firmware 9.2.0 avec des améliorations de stabilité

Il s’agit de la première mise à jour du système qui s’ouvre en 2020, à temps pour le lancement d’Animal Crossing.

Les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent désormais télécharger la nouvelle mise à jour du système, qui mène à la console hybride et au modèle Switch Lite sur leversion 9.2.0. Vos principales nouvelles? Ceux de Kyoto n’ont pas donné beaucoup de détails, mais ils précisent que ce nouveau firmware “introduit des améliorations dans la stabilité globale du système pour améliorer l’expérience utilisateur”.

La mise à jour mentionne des changements pour améliorer l’expérience utilisateurEn l’occurrence, il s’agit de la première mise à jour du système qui s’ouvre en 2020, car la précédente date de décembre 2019, et arrive à temps pour la première de deux des jeux les plus attendus de la console, le remake coloré de Pokmon World Mystérieux et tant attendu Animal Crossing: New Horizons, qui sera mis en vente le 20 mars.

Sans données plus spécifiques sur le nouveau firmware, la dernière mise à jour a appliqué plusieurs ajustements et améliorations dans l’émission des LED de certains modèles Joy-Con. Ce qui semble clair, c’est qu’il n’y a pas de changements majeurs dans l’interface et les options de la plateforme elle-même. Quelles autres améliorations pouvons-nous attendre au cours des prochains mois? Il reste à attendre pour connaître les plans du Grand N.

La mise à jour correspond également à laanniversaire de la console, comme nous vous l’avons dit dans notre spécial sur les trois ans de Nintendo Switch sur le marché. Célébration protégée par l’énorme succès de la console dans le monde entier, car il y a quelques mois à peine, Nintendo Switch a dépassé les 50 millions de consoles vendues.

