Nintendo Switch et PS4 (Japon)

Yo-kai Watch Jam: Académie Yo-kai Y C’est la nouvelle direction qui prend cette franchise plus que célèbre de créatures fantomatiques avec lesquelles nous pouvons devenir amis. Contrairement aux produits précédents, cette fois nous ne trouvons pas Nathan Adams et compagnie comme protagonistes, mais nous connaissons de nouveaux personnages qui assistent aux cours d’un institut et qui ont la capacité de devenir Yo-kai grâce à leur I -Kai Watch. Alors que nous savions déjà qu’un jeu vidéo de ce nouveau cours était en cours de développement, le magazine japonais Coro Coro vient de confirmer plateformes qui arriveront dans les prochains mois (au Japon en ce moment, oui).

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Et confirme les plateformes et la fenêtre de lancement

Depuis quelques mois, la version animée de la télévision japonaise est diffusée Yo-kai Watch Jam: Académie Yo-kai Y, qui suit l’histoire de quelques nouveaux protagonistes, déjà commencée dans le dernier film de cette franchise populaire basée sur des créatures de la tradition japonaise. Ainsi, il a également été annoncé que ce nouveau cours aurait une adaptation aux jeux vidéo, et maintenant il a été confirmé que le jeu serait mis en vente tanto pour Nintendo Switch comme pour Playstation 4 cet été (oui, dans Japon pour le moment). Comme on le voit, il semble que cette franchise ait cessé d’être exclusive aux plateformes du Grand N, puisque Yo-kai Watch 4 ++ (que nous attendons toujours pour confirmer son lancement en Occident) est déjà sorti pour la quatrième plateforme de Sony.

De cette façon, il nous suffit d’attendre pour en savoir plus sur l’actualité de Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Et, ce qui peut changer le gameplay, afin de s’adapter à ces protagonistes qui peuvent devenir des créatures fantasmagoriques.

