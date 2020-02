Nintendo Switch Hacker Busted, plaide également coupable de accusations de pornographie juvénile

Photo: Drew Angerer (.)

Ryan Hernandez, 21 ans, a plaidé coupable la semaine dernière à des accusations liées au vol en 2016 de «fichiers Nintendo confidentiels liés à ses consoles et jeux». Cependant, lorsque son domicile a été perquisitionné par le FBI l’année dernière, ils ont également trouvé «plus de mille vidéos et images de mineurs se livrant à une conduite sexuellement explicite».

Hernandez a été capturé pour la première fois en 2017, après que lui et un ami se soient emparés des «informations d’identification» d’un employé de Nintendo, qui, comme le dit ce rapport du bureau du procureur américain, leur ont permis de télécharger «des informations volées, y compris des informations préliminaires sur la console Nintendo Switch prévue», qui serait ensuite divulgué au public avant le lancement du système.

Le FBI s’est rendu au domicile de Hernandez en octobre 2017, et devant les deux agents et ses parents, il “a promis de mettre fin à toute nouvelle activité malveillante et a confirmé qu’il comprenait les conséquences de tout futur piratage”.

Un an plus tard, il était de retour, «piratant plusieurs serveurs Nintendo et volant des informations confidentielles sur divers jeux vidéo, consoles de jeu et outils de développement populaires». Hernandez s’en vantait même publiquement maintenant sur des plates-formes telles que Twitter, et dirigeait un Discord appelé «Ryan’s Underground Hangout» où «lui et d’autres ont discuté des produits Nintendo et partagé des informations sur les vulnérabilités possibles du réseau Nintendo, et sur lequel il a partagé une partie des informations confidentielles informations qu’il avait volées ».

Cela a conduit à une descente en juin 2019 au domicile de Hernandez, où le FBI a non seulement trouvé un stockage contenant “des milliers de fichiers Nintendo confidentiels” et du matériel utilisé pour jouer à des jeux piratés, mais aussi des preuves qu’il avait une grande collection de pornographie juvénile “triée dans un répertoire de dossiers qu’il a étiqueté «Bad Stuff». »

Parce que Hernandez plaide coupable aux accusations liées à Nintendo et à la pornographie juvénile – deux crimes fédéraux – les procureurs et ses avocats de la défense recommandent qu’il passe trois ans en prison. Il pourrait cependant purger jusqu’à 25 ans si le juge le juge opportun, compte tenu de l’ampleur des accusations de pornographie juvénile.

Il a accepté de payer 259 323 $ à Nintendo et devra désormais également s’inscrire comme délinquant sexuel.

