Nintendo Switch: lancements de jeux indépendants et offres numériques de cette semaine

Cette semaine sur Nintendo Switch, une myriade de titres indépendants sortent, ainsi que d’énormes ventes numériques sur les titres du Nintendo Eshop.

Alors que mai marque la sortie de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, nous allons devoir attendre jusqu’au 29 mai pour le jeu remasterisé. Jusque-là, Nintendo propose une gamme de titres indépendants dans différents genres.

Lancez-vous dans un casse-tête amusant avec les héros de champignons 16 bits, laissez votre véritable personnalité briller dans le roman visuel Arcade Spirits et tuez les armées des ténèbres dans le constructeur de deck Hack and Slash Book of Demons.

30 avril

Pocket Arcade StoryMy Secret Pets! Book of DemonsLevelheadChevaliers de FéesHéros de Champignons

1 mai

911 Operator Deluxe EditionGun CrazySwapperooArcade Spirits

Le 5 mai

Il y a aussi une gamme de jeux en vente sur l’Eshop cette semaine pour célébrer la Golden Week au Japon, avec des titres de Jackbox Games, Alien: Isolation, Kingdom Two Crowns: Dead Lands et NIS America tous à prix réduit. Pour un aperçu complet de tous les jeux en vente, consultez notre article sur les meilleures offres de jeux numériques pour cette semaine.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

La mise à jour de Call Of Duty: Modern Warfare ajoute Gunsmith Customs & More – GS News Update – Les nouvelles sorties de jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 26 avril – 2 mai 2020 – Cyberpunk 2077 – Fuites de notation, Détruisez tous les humains – Remake Release DateFree PS4 PlayStation Plus Games for April 2020 RevealedAssassin’s Creed Valhalla annoncé, il a VikingsS’il vous plaît, arrêtez de transformer l’anime en arène FightersFortnite – Touring The New Party Royale ModeAssassin’s Creed Valhalla Teaser – Voir l’œuvre de 8 heures de BossLogic en 5 minutesLes meilleurs films fantastiques avec un invité spécial Gary Whitta! | Vous devriez regarder Ep 9Let’s Play Streets Of Rage 4 sur un bâton d’arcadeLes meilleurs spectacles et films à diffuser pour mai 2020 – Netflix, Hulu, Shudder, Amazon Prime VideoStreets of Rage 4 – 8 minutes de S Rank Adam Hunter Gameplay

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 13 conseils essentiels pour traverser de nouveaux horizons avec des animaux

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.