Nintendo Switch Lite annoncé – Le système pour les joueurs en déplacement

Le système pour les joueurs en déplacement

Après toutes les rumeurs, prévisions et attentes, Nintendo a finalement annoncé son nouveau système Nintendo Switch Lite. Le nouvel ajout à la famille de systèmes Nintendo Switch sera un appareil portable uniquement. Plongeons dans les détails…

Détails sur Nintendo Switch Lite

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la Nintendo Switch Lite sera un appareil portable uniquement. Ainsi, il ne prend pas en charge le mode TV ni le mode de table. Et ne pourra jouer qu’à des jeux prenant en charge le mode portable. (Qui sont à tout le moins la grande majorité des jeux).

Nintendo Switch Lite par rapport au Nintendo Switch

Contrôleurs

L’appareil dispose de contrôleurs intégrés avec la même disposition des Joy-Cons mais avec un D-pad standard. Par conséquent, il ne sera pas fourni avec une paire de contrôleurs Joy-Con. En outre, les contrôleurs intégrés manquent de grondement HD et de caméra infrarouge du contrôleur Joy-Con.

Il y a une certaine ambiguïté concernant la connexion des autres contrôleurs au système. Étant donné que l’appareil ne prend pas en charge le mode de table, il est difficile de savoir si vous pourrez y connecter des contrôleurs supplémentaires. Cependant, Yoshiaki Koizumi a laissé entendre que vous pouviez utiliser des Joy-Con supplémentaires pour jouer «One, Two, Switch» dans la présentation vidéo. Par conséquent, les utilisateurs implicites pourront coupler des contrôleurs supplémentaires au système.

Les dimensions

Côté dimensions, la Nintendo Switch Lite sera à la fois plus petit et plus léger que son frère aîné. La Nintendo Switch d’origine mesure 4 “de haut, 9,4” de long, 0,55 “de profondeur, tandis que la version Lite mesure 3,6” de haut, 8,2 “de long, 0,55” de profondeur. La Nintendo Switch pèse environ 0,88 lb et la Lite 0,61 lb.

Durée de vie de l’écran et de la batterie

La Nintendo Switch Lite comportera un écran tactile de 5,5 pouces plutôt qu’un écran de 6,2 pouces. Bien sûr, le petit écran a un bon impact sur la durée de vie de la batterie du système. En détail, Nintendo déclare que la batterie durera Environ 3 à 7 heures selon le jeu et les paramètres.

Prix ​​et disponibilité de la Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite a un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) de 199,99 $. En d’autres termes, ce sera 100,00 $ moins cher que le Nintendo Switch d’origine. Il sera lancé le 20 septembre 2019, en 3 variantes de couleurs: Jaune, gris et turquoise. Et il y aura un édition spéciale épée et bouclier Pokémon disponible sur 8 novembre.

La Nintendo Switch Lite sera disponible en 3 couleurs et Pokémon Special Edition

Les quatre versions du système seront fournies uniquement avec l’adaptateur secteur. Alors, notez que vous devrez toujours acheter l’épée et le bouclier Pokémon séparément même si vous achetez l’édition spéciale.

Conclusion

Cet appareil est une excellente option pour ceux qui préfèrent une expérience portable uniquement. Cependant, il ne fait appel à aucun propriétaire de Nintendo Switch, sauf pour les autres membres de la famille. Que pensez-vous de la Nintendo Switch Lite? Seriez-vous prêt pour une Nintendo Switch Pro à l’avenir?

À propos de l’auteur

Tony Ortega

Fondateur, éditeur, développeur Web et administrateur des médias sociaux

Joueur passionné. J’adore tous les jeux vidéo mais surtout Nintendo. En train de devenir développeur de jeux.

