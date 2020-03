Nintendo Switch Lite confirme son lancement en Europe

Nintendo est une entreprise qui lance généralement plusieurs modèles et plusieurs couleurs de la même console, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas nier à ce stade du jeu en regardant la famille des 3DS et Nintendo Switch. Et en parlant de la console hybride et de son modèle axé sur les jeux portables, Nintendo Switch Lite, il y a quelques semaines, ton corail pour le Japon, ce qui fait que de nombreux joueurs européens regardent les écrans avec une certaine envie, mais maintenant c’est fini, puisque cette nouvelle couleur a également confirmé son lancement sur le vieux continent. Attentif aux lignes suivantes pour connaître tous les détails que nous connaissons jusqu’à présent!

La Nintendo Switch Lite Coral arrivera en Europe fin avril. La vie en rose!

Depuis le 24 avril, la console #NintendoSwitchLite dans le ton corail peut être achetée en Europe! pic.twitter.com/MucwJBaGwn

– Nintendo Espagne (@NintendoES) 11 mars 2020

La Nintendo Switch Lite se concentre sur les jeux portables, car ce modèle «non hybride» ne possède pas de station d’accueil qui nous permet de le connecter à la télévision. Ainsi, depuis son lancement, Lite était disponible en trois couleurs, mais désormais, suite à l’annonce déjà faite pour le territoire japonais, la quatrième couleur a également confirmé son arrivée en Europe. De cette manière, Nintendo Switch Lite Coral les prochains magasins de ce continent arriveront 24 avril 2020 (comme le Great N l’a publié via un message sur le réseau social Twitter), il reste donc un peu plus d’un mois pour ceux qui le souhaitent.

De cette façon, si vous étiez intéressé à acquérir un modèle de Nintendo Switch Lite, vous voudrez peut-être attendre quelque chose de plus pour obtenir cette nouvelle couleur corail qui a provoqué tant de fureur dans le pays du soleil levant, où à ce stade, c’est un peu compliqué obtenir une unité Et pour vous, laquelle de toutes les couleurs dans lesquelles Lite est disponible préférez-vous?

