Nintendo Switch Lite frappe un nouveau prix bas au Royaume-Uni

Par James Pickard,

Vendredi 13 mars 2020 13:47 GMT

Vous pouvez désormais obtenir la Nintendo Switch Lite pour seulement 159,99 £ grâce à une nouvelle offre à durée limitée chez le détaillant britannique Game.

Les variations Turquoise, Gris et Jaune sont toutes incluses dans l’offre. De plus, vous obtiendrez également un protecteur d’écran Switch Lite en prime avec n’importe quelle console Switch Lite que vous achetez. En ce qui concerne les extras, c’est un joli petit pour garder votre écran exempt de saleté et de dommages.

C’est facilement l’une des meilleures offres Nintendo Switch Lite que nous ayons vues depuis le lancement de la mini-console. Il était tombé à 169 £ chez un certain nombre de détaillants lors des ventes du Black Friday – et depuis lors, quelques brèves ventes l’ont de nouveau fait baisser autour de ce prix.

Cela devient définitivement un achat plus attrayant à ce prix. Déjà une bonne affaire à 80 £ de moins que le commutateur d’origine pour un appareil plus portable, il vous suffit de sacrifier la possibilité de le connecter à votre téléviseur ou de détacher le Joy-Cons. Beaucoup de joueurs de Switch ne sont pas trop inquiets. Surtout Alex, qui l’a trouvé être “un petit appareil pointu et confortable à jouer” dans la revue VG247 Nintendo Switch Lite.

La nouvelle de Switch Lite circule régulièrement récemment après l’annonce de la sortie en avril d’un Nintendo Switch Lite corail aux États-Unis. Depuis, cela a également été confirmé pour l’Europe, des détaillants tels que la boutique officielle Nintendo au Royaume-Uni, Amazon et Game prenant déjà des précommandes.

Si vous décidez de prendre un Switch Lite, vous voudrez sûrement que quelques extras l’accompagnent aussi. Que diriez-vous de Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX pour 37,99 £? Il est assez choquant de voir que le remake de Game Boy a déjà subi une réduction de prix brutale une semaine seulement après sa sortie. Comme pour les autres offres, il y a la carte SD Nintendo Switch de 128 Go sous licence officielle pour 17,99 £ à Base ou 19,99 £ sur Amazon.

Vous pouvez également visiter Jelly Deals pour être tenu au courant de toutes les dernières offres Nintendo Switch. Nous avons regardé les meilleures cartes SD pour Nintendo Switch, notre choix pour le meilleur stylet Nintendo Switch et où vous pouvez précommander Animal Crossing au meilleur prix.

