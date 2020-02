Nintendo Switch ne sera pas affecté en Europe et en Amérique du Nord

Il y a quelques jours, la filiale japonaise de Nintendo a publié une déclaration indiquant que la production de consoles hybrides et de leurs accessoires pour le marché intérieur japonais serait affecté par une infection à coronavirus qui balaie le territoire chinois en ce moment. Cependant, lorsque cette déclaration a été publiée, de nombreux acteurs d’autres territoires se sont également demandé si la production destinée à leur territoire serait affectée et maintenant, grâce au fait que Kotaku a contacté le Great N, nous avons déjà une réponse à cet égard.

La production de Nintendo Switch destinée à l’Europe et à l’Amérique du Nord ne sera pas affectée

Concernant la production de consoles pour le marché européen et pour le marché nord-américain, Nintendo a émis la déclaration suivante:

Nous pouvons confirmer que la fabrication de certains produits Nintendo destinés au marché japonais a été retardée en raison de l’impact de l’épidémie du Coronavirus 2019-nCoV. Nintendo n’anticipe pas d’impact significatif sur la chaîne d’approvisionnement mondiale de systèmes et d’accessoires pour le moment, et les ventes en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que les réserves, ne seront pas affectées. Nous souhaitons exprimer notre préoccupation pour toutes les personnes touchées par le Coronavirus en cette période très complexe et transférer notre soutien.

