Nintendo Switch obtient son quatrième jeu de la série Picross S la semaine prochaine

Les propriétaires de commutateurs sont sur le point de recevoir un autre titre Picross à jouer en déplacement, comme Jupiter confirme que Picross S4 devrait être lancé sur la plateforme la semaine prochaine.

Le jeu propose les quatre modes de jeu auxquels nous nous attendons – Picross, Mega Picross, Color Picross et Clip Picross – et présente de nouveaux puzzles à compléter pour chacun. Il a également des puzzles bonus «Extra» qui sont censés être conçus pour les «vétérans de la série Picross S». Intrigant.

Si vous avez des copies de Picross S, Picross S2, et Picross S3 sur la même console, vous pourrez également débloquer des puzzles Picross 40×30 plus grands pour chaque jeu auquel vous avez joué. Au total, vous trouverez 300 puzzles Picross et Mega Picross, 150 puzzles Clip Picross, 30 puzzles Color Picross et 5 puzzles supplémentaires – c’est donc 485 au total si nous avons tout ajouté correctement.

Il existe également quelques nouvelles fonctions dans Picross S4:

– En mode multijoueur, le marqueur triangulaire utilisé pour différencier les cases remplies par différents joueurs fonctionnera désormais non seulement sur les cases remplies, mais également sur les cases marquées.

-Sous Attribuer la couleur carrée dans l’écran Options, vous pouvez choisir Remplir uniquement, Marquer uniquement, Remplir et marquer ou Ne pas utiliser.

Le jeu sera lancé sur Switch le 23 avril, au prix de 9,99 $ / 8,99 £ / 9,99 €.

