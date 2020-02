Nintendo Switch Online élargit son catalogue avec quatre nouveaux jeux

Beaucoup de gens se souviendront que parmi les avantages de rejoindre le service de paiement en ligne de la console hybride, Nintendo Switch en ligne, était le pouvoir d’accéder à la nouvelle version du console virtuelle Nintendo, au lieu d’acquérir individuellement les jeux de console précédents comme auparavant, vous avez un accès complet à une sélection de titres de ces plateformes précédentes, en particulier de NES et SNES pour l’instant, après avoir un peu supplié ce dernier, avec la possibilité supplémentaire de pouvoir jouer en ligne dans les modes multijoueurs de beaucoup de ces jeux. The Great N a déjà dit qu’il allait changer la façon d’incorporer de nouveaux jeux de l’époque des 8 et 16 bits à ce catalogue initial sélectionné, en ce qui concerne sa manière cyclique auparavant, en choisissant de les annoncer de manière espacée dans le temps, les deux C’est ainsi que quelques semaines se sont écoulées depuis la dernière fois qu’un jeu de NES ou SNES a été ajouté, mais finalement quatre autres titres seront ajoutés mercredi prochain 19 février, deux de chaque plate-forme.

Le 19/02, 4 autres jeux seront ajoutés aux collections #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline!

Super NES – Nintendo Switch en ligne:

・ Pop’n TwinBee

・ Smash Tennis

NES – Nintendo Switch en ligne:

・ L’Ombre du Ninja

・ Eliminator Boat Duel pic.twitter.com/Ot2dMp6t0I

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 12 février 2020

Comme vous pouvez le voir à travers l’annonce présentée sur la chaîne Nintendo America, les choix sont les suivants: Pop’n Twinbee, l’épisode 16 bits de la saga de tireurs fantastiques Konami pour deux joueurs, et Smash Tennis, une arcade de ce sport peut-être moins connue en Occident que le Super Tennis, mais de bonne qualité, par le Beast Brain, Ombre bleue -o Shadow of the Ninja comme on l’appelait en Amérique du Nord-, une plateforme pour deux joueurs avec deux ninjas, l’un des meilleurs jeux de la société Natsume, et Eliminator Boat Duel, un jeu de course de bateaux compétitif en vue aérienne et arrière.

