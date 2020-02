Nintendo Switch Online est mis à jour avec plus de jeux SNES et NES

Avez-vous terminé tous les jeux disponibles sur Switch Online? Nous avons une bonne nouvelle: Nintendo a annoncé que plus de jeux sont désormais disponibles pour NES et SNES dans ce service.

Selon l’annonce officielle de Nintendo, les utilisateurs de Nintendo Switch Online peuvent désormais profiter de 2 jeux pour Super Nintendo et 2 pour Nintendo.

Dans le cas de Super Nintendo, les nouveaux jeux pour Switch Online sont Pop’n Twein Bee et Smash Tennis. Le premier est un shoot’em-up de Konami qui n’est jamais venu en Amérique. Alors que Smash Tennis est un jeu de sport blanc classique développé par Bandai Namco.

Pendant ce temps, les jeux Nintendo qui rejoignent Switch Online sont Shadow of the Ninja et Eliminator Boat Duel. Le premier est un jeu d’action développé par Natsume, tandis que Eliminator Boat Duel est un jeu de course de bateaux qui a fait ses débuts en 1991.

4 autres jeux ont maintenant été ajoutés à la collection de jeux #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline, y compris Shadow of the Ninja, Pop’n TwinBee, et plus encore!

Et vous, prévoyez-vous d’essayer l’un de ces jeux? Qu’avez-vous pensé de l’actualité de Nintendo Switch Online? Dites-le nous dans les commentaires.

Nintendo Switch Online est un service d’abonnement qui, en échange d’un abonnement mensuel ou annuel, vous permet de profiter de plusieurs jeux pour SNES et NES. De plus, c’est la clé dont vous avez besoin pour avoir la possibilité de jouer en ligne dans la plupart des jeux du catalogue Nintendo Switch. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à ce service.

