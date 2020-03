Nintendo Switch Online et eShop sont en panne

Par Sherif Saed,

Mardi 17 mars 2020 14:44 GMT

Les divers services en ligne de Nintendo ont rencontré quelques problèmes.

Nintendo Switch en ligne, le service multijoueur de la console, ainsi que la boutique numérique eShop ont été largement inaccessibles pendant de nombreuses heures au cours des dernières heures. La panne semble être mondiale.

Nintendo of Europe a confirmé qu’elle était consciente du problème et qu’elle y travaillait actuellement. Le tweet ci-dessous a été publié il y a plus de deux heures, mais les problèmes pourraient être ressentis par les joueurs depuis tôt ce matin, heure de l’UE, à des degrés divers.

Le site Web officiel sur l’état du service n’a qu’un message s’excusant de la panne, mais n’a pas de mise à jour utile sur les progrès réalisés jusqu’à présent, ni sur la durée pendant laquelle l’entreprise s’attend à ce que les services soient affectés.

Malheureusement, nous rencontrons des problèmes avec nos services réseau. Nous cherchons à rectifier la situation dès que possible. Merci pour votre patience. https://t.co/O9u3MXDZG6

– Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 17 mars 2020

Bien que Nintendo n’ait pas précisé, la panne est probablement le résultat d’une augmentation de l’activité des utilisateurs maintenant que de plus en plus de gens sont coincés chez eux grâce aux couvre-feux liés aux coronavirus et autres. C’est ce qui s’est passé avec Xbox Live ce week-end. Il en va de même pour d’autres services, tels que Discord.

Nous mettrons à jour cette histoire si la situation change.

