Nintendo Switch pourrait être au bord de la pénurie mondiale à cause du coronavirus

Selon Bloomberg, Nintendo a du mal à distribuer sa console.

Il y a quelque temps, nous avons parlé de la façon dont le coronavirus de Wuhan affecte la production de Nintendo Switch. Cela a de graves implications sur le marché mondial des consoles, car il est probable que le grand N ait des difficultés à répondre à la demande de consoles sur ses marchés.Japon, États-Unis et Europe.

Selon Bloomberg, les personnes connaissant la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise affirment l’existence de ce problème. Les composants quittant la Chine sont limités et cela affecte directement le siège de l’assemblée deNintendo au Vietnam, afin que nous puissions voir les premiers effets négatifs en avril, lorsque le stock existant de la console a été vendu.

“Nous ne voyons pas d’impact significatif sur les expéditions aux États-Unis aujourd’hui, mais nous resterons vigilants et prendrons des mesures si nécessaire”, a déclaré un porte-parole de Nintendo à Bloomberg News. “Il est possible que l’approvisionnement soit affecté par le virus s’il est généralisé et prolongé.”

On peut voir les premiers effets négatifs en avril, lorsque le stock existant a été venduCela a de graves conséquences sur le marché Nintendo, car la société se prépare actuellement pour la prochaine édition majeure de l’édition spéciale d’Animal Crossing sur Nintendo Switch.13 mars, tandis que le nouvel épisode de la franchise, Animal Crossing: New Horizons arrive le 20. Cependant, comme le détaille le média, un fournisseur a déclaré que ce problème existait déjà avant l’arrivée ducoronavirus, bien que moins prononcé.

L’entreprise peut être obligée de refuser certaines commandes si les clients commencent à exiger de nouvelles productions en même temps. Nintendo Switch a dominé les ventes de janvier aux États-Unis, bien qu’avec une baisse générale pour la nouvelle génération. Comment affecter ce nouveau problème aux ventes des prochains mois?

