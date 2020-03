Nintendo Switch propose 51 jeux de société, de cartes et de table classiques dans un seul package

Jeux Clubhouse: 51 Worldwide Classics arriveront sur Nintendo Switch le 5 juin, apportant une collection diversifiée de jeux de genres différents sur la console cet été. Le jeu à venir a été annoncé lors de la surprise d’aujourd’hui, Direct Mini, qui comportait également un certain nombre d’autres révélations.

Comme son nom l’indique, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics propose 51 jeux du monde entier, y compris des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de table et bien d’autres. Il y a beaucoup de classiques à jouer tels que les échecs, le Texas Hold’em et le Backgammon, mais aussi des succès internationaux comme Mancala et Shogi, et vous pouvez choisir de jouer à chaque jeu seul ou avec des amis, localement et en ligne.

Voici la liste complète des 51 jeux inclus dans Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics:

MancalaHanafudaBackgammonRenegadeCheckersPresidentDominoesSpeedHare et HoundsBlackjackFour-in-a-RowChessShogiMini ShogiLudoRiichi MahjongSevensGolfDartsTexas Hold’emNine Les hommes de MorrisAir HockeyWarCarromChinese CheckersYacht DiceTakoyakiBilliardsHexSpider SolitaireGomokuMatchingBowlingShooting GallerySlot CarsDots et BoxesHit et TailMahjong SolitaireLast CardFishingKlondike SolitaireToy TennisToy SoccerToy CurlingToy BoxingToy BaseballBattle TanksTeam TanksSliding Puzzle6-Ball Puzzle BlowPig

Les premiers Clubhouse Games sont sortis sur Nintendo DS en 2006, avec 42 jeux. Il a été décerné 8/10 dans la critique de GameSpot, avec Frank Povo disant, “Certains des jeux inclus dans la collection ne sont pas les meilleurs rendus, mais il y en a beaucoup, surtout quand on considère le nombre de jeux que vous obtenez pour l’achat prix. En plus de cela, vous pouvez jouer contre vos amis, qu’ils soient dans la même pièce ou à travers la ville. C’est comme avoir accès au placard de jeu de vos grands-parents partout où vous allez. “

D’autres annonces de la Nintendo Direct Mini incluent un certain nombre de compilations 2K – à savoir Borderlands, BioShock et XCOM – le prochain révélateur de combat pour Smash Bros, et des détails sur la mise à jour d’avril pour Animal Crossing: New Horizons.

