Nintendo Switch recevra séparément les titres Bioshock et Company

Ne le nions pas, l’annonce de 2K lors de la Nintendo Direct Mini fin mars a été une véritable explosion. Et c’est pour annoncer l’arrivée de trois franchises complètes telles que Bioshock, XCOM 2 ou Borderlands pour Nintendo Switch est plus que suffisant pour sauter de joie, non? Maintenant, cela ne veut pas dire que d’ici à son lancement, nous ne pouvons pas découvrir, portion par portion, à quel point le gâteau sera savoureux. Attentif!

Nous savions déjà que le 29 mai prochain BioShock: la collection, la collection XCOM 2 et la collection légendaire Borderlands va pénétrer dans Nintendo Switch. Cependant, le comment dans une si grande collection (nous parlons des trois titres Bioshock, les trois principaux volets de Borderlands et Xcom 2 avec 4 packs téléchargeables et leur extension) comme celui qui nous concerne ici est aussi important que quand. Eh bien, maintenant nous savons que chacune des sagas peut être acquise non seulement ensemble mais chaque titre peut être acquis séparément, numériquement, via le eShop.

Que pensez-vous de la possibilité d’acquérir ces sagas emblématiques séparément sur Nintendo Switch? C’est quelque chose que plus d’un apprécieront probablement si vous voulez simplement compléter la collection ou pouvoir jouer à ce jeu qui vous a échappé à l’époque.

Source: eShop

