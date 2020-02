Nintendo Switch si elle pouvait être ressentie par le coronavirus

1770 décédés et plus de 70 000 infectés. Les chiffres laissés pour compte si la pneumonie causée par coronavirus (SARS-CoV-2) sont non seulement dévastateurs, mais ils continuent d’augmenter à un rythme vraiment inquiétant. Une épidémie qui, comment pourrait-il en être autrement, affecte le rythme productif de la Chine, mais aussi celui du reste de l’Asie. Il y a quelques jours, nous vous avons parlé de la façon dont Nintendo a rassuré les Européens et les Américains en disant que le la production de Nintendo Switch destinés à ces territoires ne seraient pas affectés par le virus. Maintenant … la chose n’est pas si claire.

Et est-ce que Bloomberg a partagé un article dans lequel il parle de la possibilité que Nintendo ait des difficultés à fournir suffisamment d’unités Nintendo Switch aux États-Unis et en Europe en avril. Le motif? Un goulot causée par l’épidémie de coronavirus. Et c’est que ceux de Kyoto voient leurs fournitures de composants de leurs collaborateurs sur le territoire vietnamien diminuées. Rappelons, et la chose a déjà été, malheureusement, largement répandue, les déclarations que Nintendo a faites au début du mois:

Nous ne voyons actuellement aucun impact significatif sur les expéditions aux États-Unis. UU, mais nous resterons attentifs et prendrons des mesures si nécessaire. Il est possible que le virus affecte l’approvisionnement s’il est généralisé et prolongé.

Il semble, comme nous l’avons déjà dit, que le processus de décélération ne sera pas immédiat et que le rythme de production se maintiendra, au moins, pendant les mois de février et mars. Dès lors, tout est incertain. Bien que, honnêtement, cela n’a pas beaucoup d’importance lorsque la chose vraiment urgente est d’obtenir un remède efficace à 100% et que nous ne continuons pas à voir le nombre de morts augmenter jour après jour.

