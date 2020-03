Nintendo Switch vendu aux États-Unis en quarantaine

Les problèmes causés par le coronavirus (COVID-19) dans le monde ont non seulement affecté la façon dont les gens travaillent, étudient ou vivent avec les autres, mais ils ont également affecté l’approvisionnement en divers produits de différents types. . Bien qu’une pénurie de consoles Nintendo Switch n’était pas prévue en Amérique, dans pratiquement tous les États-Unis, il est impossible de trouver une console Nintendo à un prix officiel, ce qui a poussé les magasins en ligne à vendre à un coût élevé.

Selon les informations de GameSpot, aux États-Unis, il est très difficile de trouver les deux Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite d’origine dans les magasins à leur prix officiel, soit 300 $ et 200 $, respectivement. Cela a conduit des sites comme Amazon ou des vendeurs externes eBay à augmenter le prix du produit de quelques dollars de plus que le prix normal.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le jeu exclusif Nintendo Ring Fit Adventure fait également face à une période de pénurie en Amérique du Nord.

Nintendo reconnaît la rareté aux États-Unis

Compte tenu de cela, GameSpot a contacté Nintendo et a confirmé que “le matériel Nintendo Switch est épuisé chez divers concessionnaires aux États-Unis”, mais la bonne nouvelle est que la société travaille déjà sur le réapprovisionnement des magasins. “Nous nous excusons pour tout inconvénient”, a déclaré Grand N.

Une chose importante à dire est que Nintendo n’a pas précisé quel était le manque de stock dans les magasins. Ainsi, bien que le coronavirus (COVID-19) puisse sembler être le principal coupable, la vérité est qu’il peut être le résultat de l’union d’une grande variété de facteurs, ce qui est certain, c’est qu’il s’est produit dans la période où le la demande de jeux vidéo dépasse les niveaux habituels.

Selon vous, quel est ce manque de systèmes aux États-Unis? Pensez-vous que la situation de la distribution va empirer? Dites-le nous dans les commentaires.

