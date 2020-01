Nintendo Switch voit sa production ressentie par le coronavirus

Il envahit les médias d’information du monde entier. Télévision, radio, presse et bien sûr, bouche à oreille. L’épidémie de pneumonie par coronavirus Situés en Chine fin 2019, 170 vies et plus de 7 000 personnes infectées ont été prises en charge. En cours de route … panique, fermeture des frontières et milliers de fausses alarmes. Nintendo, comment pourrait-il en être autrement, reconnaît l’impact que ce terrible virus a sur son propre sein et son produit phare, Nintendo Switch.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, La Gran N a partagé les résultats financiers correspondant au dernier trimestre 2019. Et il a été président de l’entité, Shuntaro Furukawa, chargée de confirmer, lors d’une séance d’information sur le rapport financier susmentionné, que la production de Nintendo Switch en Chine souffre de impact de l’épidémie du coronavirus. Cependant, nous avons voulu vérifier que c’est quelque chose de logique et que ce n’est pas une situation, du moins pour le moment, alarmante.

Étant donné qu’au cours de la session informative, plus de données n’ont été fournies, nous ne savons pas si l’impact causé par le coronavirus sur la production de Nintendo Switch entraînera des retards ou des pénuries à l’avenir. Cependant, peu ou rien n’a d’importance lorsque ce sont des vies humaines qui sont en jeu. De NextN, nous lançons un nouveau cri de soutien à toutes les personnes touchées et le désir que ce virus soit éradiqué, ou du moins ses effets indésirables, dès que possible.

