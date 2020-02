Nintendo UK publie une vidéo des points forts de l’eShop pour janvier 2020

Besoin de rattraper son retard sur les titres numériques les plus impressionnants sur Switch du mois dernier? Voici une bobine rapide sur les plus grands jeux sortis!

Nintendo UK a partagé une nouvelle vidéo mettant en vedette des jeux qui ont fait leurs débuts en janvier 2020 – tels que Thronebreaker: The Witcher Tales, Kentucky Route Zero: TV Edition, et plus encore! Découvrez-le ci-dessous:

Avez-vous choisi l’un de ces titres? Quels jeux de janvier recommanderiez-vous le plus à vos collègues fans de Switch? N’hésitez pas à partager vos réflexions commentaires ci-dessous!

en relation

.