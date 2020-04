Nintendo va fermer les boutiques en ligne Wii U et 3DS «limitées» dans certains pays

Nintendo a annoncé la fermeture des magasins en ligne limités pour la famille de systèmes Wii U et 3DS dans certains pays d’Amérique latine et des Caraïbes d’ici le 31 juillet 2020.

Le bref résumé de la page d’assistance Nintendo explique comment les utilisateurs des régions touchées ne pourront plus utiliser les codes, télécharger à nouveau le logiciel ou mettre à jour le logiciel. C’est effrayant si vous êtes toujours attaché à l’un de ces appareils et que vous vivez à cet endroit.

Voici les détails complets:

Dans certains pays d’Amérique latine et des Caraïbes, un nombre limité de boutiques en ligne Nintendo pour la console Wii U et la famille de systèmes Nintendo 3DS ont fourni quelques fonctions de base, telles que l’échange de codes de jeu. Ces eShops Nintendo limités fermeront le 31 juillet 2020 et les utilisateurs des régions concernées ne pourront plus y accéder pour échanger un code de téléchargement, télécharger à nouveau un logiciel ou mettre à jour un logiciel, nous encourageons donc les utilisateurs à prendre de telles mesures avant la date de fermeture. .