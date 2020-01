Nintendo vient d’appliquer pour 39 marques

Nous avons l’habitude d’entendre de temps en temps des nouvelles au sujet d’une importante société de jeux vidéo qui demande une poignée de marques, mais cette fois, c’est un peu différent.

Au lieu de quelques jeux, Nintendo Co., Ltd vient de demander 39 – oui, 39 – marques de jeux vidéo au Japon, basées sur divers titres plus anciens des générations passées. Les jeux mentionnés incluent des titres GameCube comme Super Mario Sunshine et L’obscurité éternelle, Jeux Wii tels que La légende de Zelda: Skyward Sword et les jeux DS comme Soleil d’or: l’aube noire. Même des séries classiques comme Course de vagues et Kid Icarus obtenir une mention.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des marques déposées, gracieuseté du japonais Nintendo:

Formes Freaky, Kirby’s Adventure, Kirby Air Ride, Kirby 64 The Crystal Shards, Kid Icarus, Jam With The Band, Golden Sun Dark Dawn, Dillon’s Rolling Western The Last Ranger, Face Raiders, Eternal Darkness, Majora’s Mask, Card Hero, Balloon Kid , Animal Crossing City Folk, Alleyway, WarioWare Smooth Moves, Wave Race, Mario Sports, Mario vs Donkey Kong Mini-Land Mayhem !, Urban Champion, The Wind Waker, The Adventure of Link, Swapnote, Super Mario World, Super Mario Sunshine , Steel Diver, Spirit Camera, Kirby Mass Attack, Skyward Sword, Shadows of Almia (Pokémon Ranger), Radar Mission, Pushmo, Pullblox, Phantom Hourglass, Ocarina of Time, Nintendo Presents Style Boutique, Nintendogs + Cats, Mario vs Donkey Kong Minis March Again !, et Cruis’n.

Le renouvellement des marques de commerce est un processus normal dans la plupart des cas, mais dites-nous ci-dessous s’il y a quelque chose sur cette liste que vous aimeriez voir revivre Nintendo, ce qu’il n’a pas déjà fait ces dernières années.

.