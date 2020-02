Nintendo voulait Sora pour Super Smash Bros.Ultimate, mais Disney a dit non

Par Stephany Nunneley,

Samedi 8 février 2020 15:35 GMT

Selon la rumeur, Nintendo voulait ajouter Sora en tant que personnage dans Super Smash Bros.Ultimate, mais la demande a été refusée par Disney Japan.

La rumeur vient de Kinda Funny Games, qui a déclaré que Nintendo “avait approché Disney” à propos de l’ajout de Sora de Kingdom Hearts à Super Smash Bros.Ultimate, mais c’est Disney Japon qui a «spécifiquement» rejeté l’idée.

Pourquoi Disney répugne à inclure le personnage n’a pas été indiqué, mais Sora a été demandé plus d’une fois par les fans (merci, Nintendo Everything).

Le personnage le plus récent à avoir été ajouté au jeu était Byleth de Fire Emblem: Three Houses en janvier. Il a été dit plus d’une fois que Crash Bandicoot sera également publié en tant que combattant.

Six autres combattants arrivent dans le jeu avec Fighters Pass Vol. 2, en cours de développement. Il vous coûtera 29,99 $ et chaque version contient un nouveau combattant, une étape et plusieurs pistes musicales.

Ceux qui achètent Fighters Pass Vol. 2 recevra également un costume exclusif pour Mii Swordfighter et l’équipement de soldat antique de Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.