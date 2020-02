Ninterview: Comment deux fans de GamesMaster rendent hommage à la meilleure émission de jeux vidéo de la télévision

Ces jours-ci, vous n’avez qu’à allumer votre téléphone ou ouvrir un ordinateur portable pour accéder aux actualités, critiques et images des jeux vidéo, mais au début des années 90, avant Internet, vous aviez des magazines ou GamesMaster. Pour ceux d’entre vous en dehors du Royaume-Uni, ce nom ne signifie peut-être rien, mais croyez-nous, c’était incroyable. GamesMaster était un conduit vers un monde d’actualités et de fonctionnalités de jeux vidéo, présenté par le seul et unique Dominik Diamond – le maître incontesté du double entender.

GamesMaster a fonctionné de 1992 à 1998 et a donné naissance à un magazine à succès. Maintenant, deux fans visent à retracer l’historique de la série épisode par épisode. Luke Owen et Ash Versus sont le duo dynamique derrière l’excellent podcast Under Consoletation, qui parcourt chaque série dans l’ordre chronologique.

Désireux d’en savoir plus sur cette noble entreprise, nous avons retrouvé la paire pour une discussion rapide.

Nintendo Life: Pouvez-vous nous donner quelques informations sur vous-même? Quelle est votre histoire de jeu et quels emplois faites-vous «dans le monde réel»?

Luc: Dans le monde réel, je suis écrivain et présentateur pour une chaîne YouTube de lutte appelée WrestleTalk et héberge leur podcast, et j’ai également écrit le livre Lights, Camera, GAME OVER !: How Made Game Movies Movies Get Made. Quant à mon histoire de jeu, mon frère aîné avait un Commodore auquel je jouais un peu, mais ma première console était la Mega Drive en 1991, quand j’ai eu Sonic l’hérisson, Taz-Mania, Château d’Illusion et Quackshot. De là, j’étais accro! Je pense que j’ai eu mon Game Boy le Noël suivant avec Tetris et Super Mario Land.

Cendre: Je suis un entrepreneur informatique de jour, mais aussi au clair de lune en tant qu’organisateur d’événements et directeur technique à temps partiel pour Pro Wrestling: EVE. Malheureusement, je n’ai pas écrit de livre, mais j’ai lu celui de Luke. Quant à mon histoire de jeu? Tout a commencé avec un Amstrad CPC 464 et était terrifié par Roland sur les cordes. Il est ensuite passé au Game Boy, qui était mon premier goût du jeu sur console. Cela me mènerait à la Super Nintendo et même si je me suis éloigné de Sega et de Sony, je pense que je suis toujours un enfant de Nintendo dans l’âme. À l’école, Luke et moi aurions été opposés aux “Playground Wars”.

Quelle est votre histoire avec l’émission télévisée GamesMaster? Dans quelle mesure a-t-elle contribué à façonner votre perspective sur les jeux vidéo?

Cendre: Je suivais définitivement depuis le début et même si je suis assez confiant de regarder de près jusqu’à la fin de sa course, les meilleurs souvenirs que j’ai de la série sont de ces deux premières saisons. À l’époque, je pense que j’aurais dit que cela avait complètement changé ma façon de voir les jeux vidéo, car tout à coup, je voulais être assez bon pour participer à cette émission. Donc pendant un certain temps, je ne jouais pas seulement à des jeux pour le plaisir, je jouais à des jeux avec une sorte d’objectif final mythique. C’était éphémère, cependant, car très vite j’ai recommencé à jouer pour le plaisir, ce que je fais encore à ce jour.

Luc: Je me souviens avoir regardé depuis le début, mais j’avais six ans et je me demande si certains de mes souvenirs viennent de les avoir revus sur YouTube. J’ai des souvenirs beaucoup plus clairs de regarder de la série 3 jusqu’à la fin. J’étais aussi un grand lecteur du magazine, donc j’ai dû regarder assez tôt.

Cendre: Cela a définitivement cimenté dans mon esprit à quel point le mot joystick est amusant, car à la fin de la journée, adjectif + verbe + ‘Joystick’ = plaisanterie sur le pénis.

Il y avait aussi un grand buzz pour les jeux vidéo quand ils ont commencé à être diffusés. Je pense donc que c’était le point culminant des choses. Le GamesMaster lui-même est rapidement devenu emblématique, et tout le reste ressemblait à un imitateur

Selon vous, qu’est-ce qui a fait le succès de GamesMaster, alors que les émissions rivales ont échoué?

Luc: Je pense qu’être sur Channel 4 à une heure de thé a beaucoup aidé. Non seulement cela, mais c’était le premier. Il y avait aussi un grand buzz pour les jeux vidéo quand ils ont commencé à être diffusés. Je pense donc que c’était le point culminant des choses. Le GamesMaster lui-même est rapidement devenu emblématique, et tout le reste ressemblait à un imitateur.

Cendre: C’était incroyable car, malgré le fait que Patrick Moore soit un personnage public si reconnaissable, la suspension de l’incrédulité qu’il était le GamesMaster a été complète pendant cette émission. Il ne jouait même pas vraiment un personnage; il jouait juste son personnage public normal avec quelques références occasionnelles et des fissures à d’autres dimensions et les pièges étranges qui l’entouraient.

Couvrir chaque épisode est une entreprise énorme. Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer ce podcast?

Cendre: De mon point de vue, Luke a tweeté sur la façon dont il aimerait entendre une rétrospective de podcast sur GamesMaster, et je pense que je l’ai cité-tweeté en disant que ce serait une idée incroyable. Puis un peu plus tard, Luke m’a envoyé un message me demandant si je serais intéressé à faire le podcast avec lui ..

Luc: Et il a dit «non». Ce qui a déraillé mes plans pour faire un peu le podcast!

Cendre: Et puis mon partenaire Sol a demandé “pourquoi avez-vous dit non?” Et donc moins de 24 heures plus tard, je suis retourné à Luke avec “Eh bien, en fait …” Les choses se sont intensifiées à partir de là.

Luc: J’étais très content que Sol soit intervenu. Il y a très longtemps, j’étais un hôte de courte durée du podcast The Twilight Zone, et je suis un grand fan de Talking Simpsons et – plus récemment – Sonic The Comic The Podcast. J’ai donc toujours voulu faire une série de podcasts «épisode par épisode», mais je n’ai jamais eu d’ami qui voulait le faire avec moi! J’ai essayé d’en faire quelques-uns par moi-même (il y a des pilotes de podcasts jamais entendus sur That 70s Show et sur les Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles qui me gênent). GamesMaster semblait être le croisement parfait de Talking Simpsons et STCTP, et tout s’est juste réuni. Heureusement, Ash a vu l’erreur de ses manières et a sauvé le projet!

Cendre: Je pensais juste que vous auriez un petit livre noir de personnes à inviter en tant que co-hôtes. Pour être honnête, j’ai été surpris que vous me posiez la question, et restez un peu surpris à ce jour!

C’est amusant de revisiter les bandes sonores de ces grands (ou pas très bons) jeux, et obtenir les publicités télévisées à mettre au milieu a également été un merveilleux voyage sur la voie de la nostalgie

Pourriez-vous nous parler de la production d’un épisode typique? Combien de temps faut-il pour enregistrer et combien de préparation y est consacré?

Luc: Je regarde chaque épisode 3 ou 4 fois avant d’enregistrer. L’une est juste une veille générale, puis je prends des notes, puis je prends des notes plus détaillées et je m’arrête pour faire des recherches, puis une dernière veille générale pour rafraîchir ma mémoire. Nous enregistrons 2 épisodes dans une session …

Cendre: … ce qui semble être un bon objectif de nous obliger à courir jusqu’à une sorte de limite de temps. La plupart des épisodes «bruts» durent environ 60 à 90 minutes. La première édition de montage pour le contenu ramène généralement cela à environ 45-55 minutes, moment auquel je le cède à Luke qui ajoute les clips, la musique, les échantillons … et couvre également tous les jurons que j’ai pu laisser.

Luc: Ajouter de la musique et terminer l’édition est ma partie préférée du processus. C’est amusant de revisiter les bandes sonores de ces grands (ou pas grands) jeux, et obtenir les publicités télévisées à mettre au milieu a également été un merveilleux voyage sur la voie de la nostalgie. Les gens semblaient avoir un coup de pied hors de l’épisode où j’ai ajouté une publicité Toys R Us pour le Mega Drive.

Avez-vous déjà reçu des commentaires de l’équipe GamesMaster originale sur le podcast?

Cendre: Pas encore – pas que j’ai remarqué de toute façon. Je pense qu’un certain nombre d’entre eux savent au moins que nous sommes là-bas, simplement par le biais de mentions, de balises et de suivis sur les réseaux sociaux.

Luc: Rik Henderson nous suit sur Twitter, tout comme Big Boy Barry qui était dans l’épisode 2. Je ne pense pas qu’ils aient écouté l’émission, cependant!

Cendre: Il y a cette inquiétude que personne n’écoute. Ensuite, il y a la peur lorsque vous réalisez que les gens écoutent, suivie par la terreur abjecte à l’idée qu’une des personnes discutées puisse écouter ce que vous dites à leur sujet. C’est une montagne russe.

J’adorerais parler avec Dominik Diamond mais je pense que ses jours pour parler de l’émission sont derrière lui

Envisagez-vous d’avoir des invités dans le spectacle, peut-être d’anciens concurrents, ou peut-être même Dom lui-même? Ou peut-être même Dave Perry, qui est récemment revenu dans l’arène du jeu avec son personnage Games Animal?

Luc: Nous avons interviewé quelqu’un qui était sur le spectacle et nous avons aligné d’autres invités potentiels. J’adorerais parler avec Dominik Diamond, mais je pense que ses jours pour parler de l’émission sont derrière lui. Dave Perry serait intéressant, je vais dire ça!

Cendre: Il serait une figure polarisante à interviewer, c’est certain. J’aimerais aussi parler avec Dominik de son passage dans la série, mais ma «baleine blanche» personnelle serait de parler à Dexter Fletcher. Je serais ravi d’avoir son côté de l’histoire de ce qui a été une année assez tumultueuse pour le spectacle.

Selon vous, quel est votre moment GamesMaster préféré de tous les temps?

Cendre: Il est difficile de parler pendant toute la durée de l’émission, car lors de l’examen d’un épisode, il est 50/50 si je me souviens d’un segment ou s’il se sent tout nouveau. Donc, pour ce que nous avons couvert jusqu’à présent, je vais devoir utiliser la technique de lancer de hache d’Eric Bristow sur Heimdallet l’enfant de la zone de consolation qui demande de l’aide pour Robocop. Ces deux moments assez sanguinaires, rétrospectivement.

Luc: Il est presque trop évident de dire Super Mario 64 incident avec Dave Perry, mais celui-ci nous a beaucoup été mentionné depuis le lancement de l’émission! Il y a un épisode de la série 3 où les acteurs cascadeurs qui ont joué Johnny Cage et Sonya jouent Combat mortel dont je me souviens avoir été vraiment cool dans la journée, mais je crains que ça ne soit un peu grincheux maintenant!

Vous avez pas mal de saisons à traverser – est-ce que vous prévoyez de toutes les faire dos à dos, ou allez-vous faire des pauses entre les saisons pour garder votre raison?

Luc: Nous prévoyons de réaliser des épisodes de fin de série et des interviews potentielles pour interrompre les saisons. Il y a aussi quelques épisodes bonus que nous couvrirons dans la chronologie quand nous les atteindrons …

Cendre: … Si nous étions si enclins, je pense qu’il y a aussi beaucoup de tangentes sur lesquelles nous pourrions continuer; films, musique, émissions contemporaines, des choses que nous abordons déjà pendant le segment ouvert de chaque épisode. Mais qui sait? Peut-être que cette émission qui a commencé comme un regard nostalgique léger sur une émission de télévision des années 90 documentera en fait que nous perdons notre emprise sur la réalité. Ce sera excitant à découvrir.

Tout comme les magazines ont souffert de l’aspect «toujours actif» d’Internet, les parties de type magazine de GamesMaster le seraient également. Donc, tout réveil devrait jouer à ses forces et les utiliser pour créer quelque chose d’unique

Luc: Je pense certainement que nous aurons un épisode bonus en regardant le premier numéro du magazine GamesMaster, et probablement l’événement en direct qu’ils ont fait à la fin de 1992. Il y a des idées dont nous avons parlé.

Il y a eu des rumeurs au fil des ans selon lesquelles la série allait faire son retour; seriez-vous heureux de cela, ou pensez-vous que c’était «de son temps» et qu’une émission télévisée de jeux vidéo ne fonctionnerait pas à l’ère de YouTube et d’Internet?

Cendre: Personnellement, je pense que certains éléments de l’original fonctionneraient, d’autres non. Jeux compétitifs? Cela fonctionnerait absolument. L’essor des eSports l’a montré, ainsi que des émissions comme Go 8-Bit et la popularité croissante des jeux sociaux. Commentaires? Conseils? Nouvelles? Moins donc. Tout comme les magazines ont souffert de l’aspect «toujours actif» d’Internet, les parties de type magazine de GamesMaster le seraient également. Ainsi, tout renouveau devrait jouer sur ses points forts et les utiliser pour créer quelque chose d’unique.

Luc: Oui, je pense que vous devriez vous concentrer sur l’aspect défi du jeu si cela devait fonctionner en 2020. Pour autant de flak que possible, le format de la série 3 avec Dexter Fletcher – où les épisodes sont des tournois basés sur certains jeux – fonctionnerait vraiment très bien sur le marché actuel, en particulier en ligne. Les jeux ont-ils même des tricheurs de nos jours? GameFAQs a vraiment tué la zone de consolation!

Cendre: Pourtant, nous voici maintenant, où GameFAQs a en soi pris le pas sur les vidéos YouTube, les Vloggers, les streamers Twitch et autres. Pour chaque jeu sur lequel vous pourriez être coincé, il y a de fortes chances que quelqu’un ait fait une vidéo Long Play qui montre exactement comment vous pouvez dépasser ce conducteur de chariot élévateur …

.