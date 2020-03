Nioh 2 arrive-t-il sur PC et Xbox One? – HITC

Tout ce que vous devez savoir si Nioh 2 arrive sur PC et Xbox One après avoir fait ses débuts sur PS4 en moins d’une semaine.

Après de nombreuses démos / essais, Nioh 2 est enfin lancé sur la PlayStation 4 ce vendredi, ce qui signifie que vous aurez un autre jeu sanglant et difficile à jouer avant de revenir à la mendicité pour Bloodborne 2. Cependant, alors que les fidèles de Sony ont un problème pour mourir à plusieurs reprises en vidéo les jeux pourront bientôt profiter du deuxième opus, arrivera-t-il finalement aussi sur PC et Xbox One?

Pour ceux qui ne le savent pas, Nioh 2 est une préquelle qui ne dépend pas entièrement de votre lecture de la version originale. Il se déroule dans les années 1500, vous pourrez créer votre propre Samurai incroyablement beau, et Team Ninja a promis que sa difficulté n’a pas été émoussée pour la rendre plus accessible à tous.

Alors que la bouche des joueurs de Sony échappe sans doute à l’excitation, les joueurs sur PC et Xbox One peuvent découvrir ci-dessous s’ils pourront y jouer dans un proche avenir sur leur plate-forme préférée.

Nioh 2 sera-t-il sur PC?

Oui, Nioh 2 arriverait sur PC.

Rien n’a été officiellement déclaré sur un port PC, mais Nioh 2 serait une exclusivité PS4 chronométrée similaire à l’original.

Selon GameSpot, la suite / préquelle devrait sortir sur la course principale en novembre 2020. Si cela se produit, alors ce sera similaire à l’original qui a atterri sur PS4 en février 2017 pour arriver ensuite sur PC en novembre du meme annee.

À condition que le port de course maître se produise en 2020 comme prévu, il sera vraisemblablement publié à nouveau par Koei Tecmo.

Nioh 2 sera-t-il sur Xbox One?

Non, Nioh 2 ne sera probablement pas sur Xbox One.

Bien que ce ne soit pas officiel, il est peu probable que Nioh 2 soit jamais sur Xbox One car l’original n’a jamais été porté sur la console de Microsoft.

Koei Tecmo a déclaré en 2019 que les fans de Xbox One devaient montrer qu’ils voulaient que Nioh soit porté, mais rien ne s’est produit à cet égard depuis.

Donc, à moins qu’une annonce hypothétique ne soit jamais faite, les fidèles de la console Microsoft devraient simplement considérer Nioh 2 comme un jeu fantastique qu’ils devront malheureusement manquer.

