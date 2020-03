Nioh 2 Best Builds and Level Up Stats – Ensembles d’armure pour chaque personnage

Alors qu’une grande partie de la conversation autour Nioh 2 se concentre sur la complexité mécanique de son système de combat et sur la brutalité punitive de ses boss, il y a aussi beaucoup de profondeur dans son système d’armure pour ceux qui le veulent. En combinant de puissants ensembles d’armures ou des rouleaux de dieu sur des pièces particulières, vous pouvez créer meilleurs builds dans Nioh 2 plutôt facilement.

Cependant, l’une des décisions les plus angoissantes de Nioh 2 est où dépenser vos points pour améliorer vos statistiques. Si vous vous spécialisez, vous pouvez faire des choses assez intéressantes avec les statistiques de votre personnage.

Cependant, tout le monde ne veut pas mettre le temps à rechercher un personnage brisé pour sa huitième partie. Nous allons donc également parler des bases et de quelques-uns des meilleurs ensembles d’armures de Nioh 2 pour votre première manche.

Meilleurs ensembles d’armure et statistiques pour le début de partie de Nioh 2

Dans Nioh 2, l’armure est divisée en trois poids: léger, moyen et lourd.

L’armure lourde est régie par l’endurance et la force. L’armure moyenne nécessite de la Constitution et de la Force. L’armure légère a besoin de compétences et de constitution.

Avant de vous engager à dépenser des points de statistiques, pensez au type de personnage que vous souhaitez jouer. Cela sera en grande partie dicté par l’arme de départ que vous avez choisie ou, si vous avez décidé de la détester et que vous en vouliez une autre, l’arme que vous aimez.

L’écran de progression des statistiques vous indique quelles armes sont affectées par quelles statistiques, alors laissez-les guider votre décision.

L’armure lourde fonctionne bien avec des haches, des lances ou un odachi. Alors que l’armure légère fonctionne avec à peu près tout, car beaucoup d’armes ont une échelle de dégâts de compétence. L’armure moyenne est le cric de tous les métiers, mais maître de rien. Envisagez une armure moyenne lors d’une première manche si vous aimez l’idée d’une arme lourde, mais que vous souhaitez vous déplacer un peu plus rapidement.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Cependant, ne vous sentez pas lié par cela, si vous voulez mélanger et assortir, il vous suffit de mettre suffisamment de points de statistiques dans, par exemple, la force et l’endurance pour répondre aux exigences minimales de porter un ensemble d’armures lourdes particulier pour tirer le meilleur parti de il.

Le conseil général pour le début à la mi-partie de Nioh 2 est de ne pas être trop attaché à une pièce d’armure particulière. Au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous trouverez toujours de meilleures pièces d’armure.

Avouons-le, surtout si vous utilisez une armure légère, la plupart des ennemis vont mâcher et gratter votre barre de santé indépendamment de ce que vous portez. Chicaner sur un point de défense ici ou là ne fera pas beaucoup de différence.

Au lieu de cela, regardez les différents effets spéciaux qu’une pièce d’armure vous offre. Plus la rareté d’une pièce d’armure est élevée, plus elle a d’effets spéciaux. Parmi les principales raretés, le violet est le plus élevé, le bleu est le deuxième, puis le jaune, puis le blanc.

Recherchez des effets spéciaux qui se marient bien avec votre style de jeu et qui seront utiles dans de nombreuses situations.

Par exemple, la résistance au poison peut être bonne dans des scénarios spécifiques, mais inutile dans d’autres. S’il y a une légère différence dans la défense, mais que la pièce inférieure a un grand effet spécial comme + Attaque, vie ou Ki, ou quelque chose comme une réduction dash / dodge Ki, envisagez de l’utiliser sur une pièce similaire avec des effets plus faibles.

Cependant, de la même manière, ne conservez pas d’équipement obsolète pour un bonus de 1% à vos dégâts de poignard dans le dos. Gardez votre équipement à peu près en ligne avec le niveau de votre personnage, mais gardez un œil sur les effets spéciaux.

Meilleurs ensembles d’armures pour le milieu de jeu de Nioh 2

Vers le milieu de Nioh 2, vous commencerez à trouver des ensembles d’armure spécifiquement synergiques qui donnent de puissants bonus lorsqu’ils sont utilisés conjointement.

Si vous avez labouré votre Amrita dans seulement une ou deux statistiques jusqu’à maintenant, cela vaut la peine de diversifier pour en rendre certaines disponibles.

Par exemple, l’ensemble du Shrine Maiden change la donne. Requérant 6 Constitution et 6 Compétence, c’est le bonus Serviteur des Dieux qui en fait l’un de mes ensembles d’armure préférés autour de ce point du jeu. En plus de réduire les dégâts subis par Yokai, il restaure une partie de votre santé à chaque fois que vous purifiez une flaque de Yokai.

C’est une capacité puissante et folle dans les combats de boss, et dans l’autre royaume en particulier. Je le préfère de beaucoup au bonus Vicissitudes de vie du Pit Viper, car la récupération automatique de la vie est très lente.

Vous pouvez également rechercher l’ensemble d’armure légère similaire Sohaya Garb, qui restaure votre santé lors de la mêlée, améliore vos dégâts contre Yokai et rend très difficile pour eux de vous repérer. Vous avez besoin de 9 compétences et 9 constitution pour le porter.

Si vous êtes en armure moyenne, consultez l’ensemble Sohaya avec “Yokai Annihilator”, qui a les mêmes améliorations que le costume mais est une armure moyenne. Vous avez besoin de 9 Constitution et 9 Force pour porter cet ensemble.

Ou si vous êtes dans une armure vraiment lourde, jetez un coup d’œil à la ligne Yoriki, qui n’est pas un ensemble officiel, mais lorsqu’elle est portée ensemble, vous donne une très forte chance de régénération de la vie lorsque vous tuez un ennemi pour seulement 7 endurance et 6 force.

Il y a aussi le set du Guerrier de l’Est (11 Endurance, 12 Force) pour les gros utilisateurs de lances.

À ce stade, d’autres options lourdes ne sont pas étonnantes, à part le bonus d’ensemble Greater Good, Tranquil Foundations. Cela nécessite 12 Endurance et 12 Force. Un ensemble complet de cette armure lourde vous donne 30% de chances de gagner un élixir bonus chaque fois que vous prenez une gorgée.

Genyu (9 Endurance, 10 Force) et l’ensemble Obsidian (10 Endurance, 10 Force) sont également tous deux décents.

Les meilleurs ensembles d’armures pour le jeu ultérieur de Nioh 2

Alors que vous vous dirigez vers les dernières étapes de la campagne de Nioh 2, vous avez accès à de nombreux autres ensembles d’armures, mais vous pouvez également commencer à jouer ensemble.

Y compris les accessoires, vous avez 11 emplacements à remplir. La plupart des bonus peuvent être obtenus avec 3-5 emplacements remplis, vous pouvez donc commencer à rechercher des personnages intéressants sans compromettre votre arme principale.

Par exemple, pendant un certain temps, je mélangeais 4 morceaux de l’ensemble Golden Gourd (15 Constitution, 16 Skill) avec 5 morceaux de Yika de Saika (11 Constitution, 12 Skill). Cela m’a donné un total de + 9% pour tous mes dégâts de mêlée, une réduction de 10% de la consommation de Dodge Ki et Life Drain sur les tirs à la tête.

Cela m’a également donné la récupération automatique de la vie lorsque ma santé a chuté. Vers la fin du jeu, beaucoup de boss commencent à infliger des dégâts de statut comme du poison ou des brûlures. Cela signifie que si j’ai vécu un coup avec un éclat de santé, je pourrais battre en retraite et guérir plutôt que de mourir des dégâts de la puce.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous pouvez commencer à tisser vos ensembles préférés pour créer des constructions synergiques qui correspondent à votre style de jeu.

Non seulement cela, mais vous commencez également à accéder aux versions améliorées des ensembles précédents, ainsi qu’aux ensembles de renforcement des armes.

Si vous avez 12 Constitution et 13 Compétence, vous pouvez porter le set de Wandering Shrine Maiden, qui offre une meilleure défense que l’original mais avec la même restauration de santé OP lors de la purification.

Pour les utilisateurs de Hatchet, il existe un ensemble d’armures lourdes d’Oni Shibata qui nécessite 14 points d’endurance et 15 points de force.

Et tandis que les lances peuvent être bonnes pour les chars, elles obtiennent une solide armure légère dans l’ensemble Master of Spears de Mataza (14 Constitution, 15 Compétence).

Pour les échangistes à épée simple et double, les ensembles du maître épéiste (14 Constitution, 16 Compétence) offrent de puissants bonus – en particulier la variante lourde à double épée (14 Endurance, 16 Force), qui permet des combinaisons de compétences actives amusantes.

Cherchez votre ensemble d’armes préféré – comme les bonus du clan Kawanami aux compétences de Kusarigama.

Il y en a aussi pour Ninjutsu et Onmyo Magic, comme l’ensemble Master of Illusion de Flying Kato et la tenue du Genmei Onmyo Mage, qui augmente les dégâts magiques, la puissance et ajoute un effet de défense réduit à vos coups magiques.

Nioh 2 Best Builds

Avant de commencer, n’oubliez pas que vous pouvez réinitialiser vos compétences à tout moment avec un livre de réincarnation du forgeron.

La création des meilleures versions dans Nioh 2 est une question de concentration. Les chiffres que je jetterai ici sont basés sur les niveaux que vous gagnez à peu près au milieu d’une seule partie. Une fois que votre niveau de personnage commence à atteindre 80+, vous pouvez les pousser plus haut.

Dès le début du jeu, vous devez clouer vos couleurs sur le mât d’une arme particulière et vous y tenir à partir de là. Augmentez vos statistiques pour la mise à l’échelle de cette arme principale à environ 40. Par exemple, s’il s’agit d’un Katana, empilez autant de points de statistiques dans Heart.

Non seulement cela vous fait de gros dégâts avec les Katanas, mais aussi une énorme réserve de Ki avec laquelle travailler.

Cela fonctionne pour n’importe quelle arme, par exemple avec Spears, vous voulez 40 Constitution par exemple.

Ensuite, vous devez choisir une statistique secondaire. Cela devrait être soit la statistique de mise à l’échelle secondaire de votre arme principale, soit votre choix de Ninjutsu (Dextérité) ou Onmyo (Magie).

Ensuite, vous devez ajouter des points de statistiques à votre choix de force et d’endurance pour les armures lourdes, de constitution et de force pour les armures moyennes ou de compétence et de constitution pour les armures légères. C’est ainsi que vous pouvez porter n’importe quel ensemble d’armures que vous souhaitez pour votre construction.

Ensuite, pour terminer, si vos autres statistiques sont à de bons chiffres, vous pouvez ajouter quelques points à Heart and Courage pour une meilleure récupération de Ki.

En général, c’est tout ce dont vous avez besoin pour créer un bon build dans Nioh 2 – mais il y a des choses folles que vous pouvez faire si vous le rendez plus compliqué.

Il est maintenant temps pour les mèmes. J’ai intégré des exemples des deux façons dont vous pouvez min / max votre construction: spam une quantité ridicule de buffs, ou spécialisez tout votre équipement pour infliger un certain statut, puis buff vos dégâts contre les personnages infligés avec ce statut.

Un exemple de construction tanky est montré par RPG Division dans la vidéo suivante:

Au niveau 82, ses statistiques étaient:

Constitution: 40

Coeur: 16

Courage: 11

Endurance: 11

Force: 12

Compétence: 6

Dextérité: 6

Magie: 22

Ensuite, en ce qui concerne les compétences, les principaux de l’arbre Spear étaient Tornado, Piercing Rain, Water Wheel, Relentless et Merciless Barrage.

De l’arbre du samouraï, vous avez besoin de Damage Boost: Constitution et Damage Boost: Magic.

De l’arbre Axe, vous avez besoin de l’Adamantine.

Ensuite, pour les amateurs de magie, vous avez besoin de Talisman de protection, Talisman d’extraction, Talisman de faiblesse, Talisman de barrière et Terre maudite du ciel pur.

L’essentiel des constructions comme celle-ci est de déchirer les boss incroyablement rapidement, de spammer tous vos buffs avant de vous laisser tomber dans l’arène, puis de traverser leurs coups grâce à votre magie et votre protection pour que vous puissiez vous éloigner sans pitié.

Alternativement, vous pouvez emprunter la voie des dégâts fous aux ennemis infligés avec un statut comme la construction suivante montrée par FightinCowboy.

Le but de cette construction est de combiner de puissantes épées doubles avec des dégâts supplémentaires contre les ennemis paralysés.

Pour le retirer, vous avez besoin d’un ensemble de l’armure lourde du maître épéiste, combiné avec quelques pièces du bonus Profligate Sinner de l’ensemble du malfaiteur.

Ensuite, vous voulez prendre le signe de la croix de Dual Swords et Paralytic Groundfire de Ninja.

Cette configuration se combine pour infliger des dégâts massifs et montre comment vous pouvez créer des constructions lourdes de statut qui corps même les boss les plus difficiles. Il y a beaucoup plus de subtilités dans la construction que cela, donc je suggère de regarder la vidéo.

Pour en savoir plus sur Nioh 2, voici notre liste de guides de boss!