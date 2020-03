Nioh 2 Best Skills – Comment obtenir vos premiers points de compétence Ninja et Onmyo Magic

La vaste gamme d’arbres de compétences de Nioh 2 peut prêter à confusion. Trop de choix peut être aussi frustrant que pas assez, nous sommes donc là pour vous aider avec notre expérience des meilleures compétences dans Nioh 2.

Bien qu’il n’y ait pas de méta définitivement définie pour le tout nouveau jeu, certaines compétences sont plus utiles que d’autres dans toutes les situations. Il y a quatre arbres de compétences de base que presque tous les personnages utiliseront: Samurai, Shiftling, Ninja et Onmyo Magic.

Le reste des arbres de compétences spécifiques aux armes dépend plus de vos préférences personnelles. J’oublie souvent d’utiliser les compétences que j’ai équipées dans le feu de la bataille, alors penchez-vous davantage vers les buffs permanents sur les arbres de compétences des armes.

Cependant, pour les armes comme la hache, la tonfa et les hachettes, il est important de vous équiper de compétences proactives pour couvrir les faiblesses de votre arme choisie. Par exemple, avec ces trois types d’armes, il existe des compétences qui couvrent le sol ou attaquent plus rapidement pour compenser un manque de portée.

Pour en savoir plus sur les meilleurs types d’armes pour votre style de jeu, nous avons une page de guide complète, ici.

Meilleures compétences de samouraï dans Nioh 2

Eau courante:

C’est discret, la meilleure compétence du jeu. Il se décline en variétés basses, moyennes et hautes et vous devez toutes les ramasser.

Running Water déclenche une impulsion ki lorsque vous esquivez une attaque entrante au bon moment. C’est incroyablement important pour garder votre endurance élevée lorsque vous êtes sous pression et dans des combats de boss – en particulier dans le royaume des ténèbres et du yokai.

Purifier le royaume Yokai:

Lorsque vous combattez des ennemis Yokai, vous allez constamment effectuer des purifications de pouls ki. Pourquoi ne pas vous donner des buffs pendant que vous le faites. Le buff de défense à mi-position peut vous sauver dans une pincée, donc cette compétence est un ajout intéressant.

Meilleures compétences Shiftling dans Nioh 2

Ligne démoniaque de compétences:

Personnellement, j’utilise le formulaire Yokai pour spammer le dernier quart de la barre de santé des patrons. Cela signifie que je veux que cela dure aussi longtemps que possible dans les circonstances.

La destruction démoniaque, la ténacité démoniaque et la discipline démoniaque ne sont donc pas évidentes en ce qui concerne les compétences de sélection. La discipline allonge la durée de Yokai Shift en général, tandis que la destruction et la ténacité réduisent les sanctions pour les attaques de spam et les coups négligés.

Le Yokai intérieur:

Le royaume Yokai craint. Si vous n’êtes pas chauffé au rouge sur vos impulsions de ki, vous vous retrouvez rapidement hors du ki, souvent avec des résultats cruels. Pour empêcher que cela se produise juste au moment où vous êtes sur le point de terminer un boss avec un dernier coup, saisissez The Yokai Within pour nerf la pénalité de récupération de ki.

The Dark Within:

C’est la même chose que ci-dessus, mais pour le royaume sombre.

Comment obtenir un point de compétence Ninja ou Onmyo Magic

C’est bien beau de diversifier la construction de votre personnage pour incorporer Ninjutsu et Onmyo Magic, mais comment obtenir votre premier point de compétence dans chaque compétence n’est pas clair du tout.

Sans votre premier point de compétence, et les points de mise à niveau que vous dépensez en magie ou en dextérité ne sont bons que pour augmenter les dégâts de votre Switchglaive ou Kusarigama.

Pour acquérir votre premier point de compétence en magie Ninjutsu ou Onmyo, vous devez utiliser des objets consommables qui tombent des ennemis ou des coffres. Il existe deux façons principales de procéder.

La façon la plus rare est d’utiliser les verrous Ninja ou les verrous Onmyo Mage que vous pouvez trouver dans le monde entier ou en relevant des défis au Dojo. Mais le moyen le plus simple est de spammer des bombes, des talismans et des amulettes.

Dans l’onglet des objets utilisables de votre inventaire, certains objets sont marqués d’une icône shuriken ou papier – ce sont des objets ninjutsu et onmyo.

Pour gagner un point de compétence ninjutsu tôt, essayez de spammer des bombes de poudre à canon de votre inventaire.

Pour gagner tôt un point de compétence onmyo, recherchez des talismans ou des amulettes marqués de l’icône en papier. Ceux-ci sont souvent vendus dans le bazar de Kodama dans l’onglet «Faire une offrande» des sanctuaires. «Amulette de voyage», «Amulette de panneau» et «Amulette de visiteur» ne fonctionneront pas.

Meilleures compétences Ninja et Ninjutsu dans Nioh 2

Bombes à éclats:

Les bombes Shrapnel régulières et améliorées ont une grande utilité. Non seulement ils infligent une puce décente de dégâts assez sûrs, mais une bonne connexion avec la version améliorée fera à peu près tout ennemi faible à tirer en flammes.

Qu’il s’agisse d’un boss, d’un ennemi difficile ou d’un grognement difficile à atteindre, les bombes valent la peine d’être ramassées.

Changement rapide:

Comme dans le Nioh d’origine, le changement rapide est une révélation. Ces parchemins vous permettent de survivre à un coup qui serait normalement mortel. Vous déposant au-dessus d’un ennemi pour un coup bas effronté.

Ceux-ci sont impérieusement efficaces contre les boss en fin de partie qui ont une vilaine tendance à tirer un combo que vous n’avez jamais vu de nulle part et à vous tuer en un seul coup.

Il y a une assez longue période entre la première utilisation du parchemin et la fin de ses avantages, vous pouvez donc facilement en ouvrir une au début d’un combat pour avoir une carte de sortie de prison en arrière-plan.

Meilleures compétences magiques Onmyo dans Nioh 2

Purification et talismans élémentaires:

Tous les talismans de base sont bons à différents points dans Nioh 2, donc ce n’est pas une mauvaise chose d’avoir accès à tous. La purification aide à réduire le ki des ennemis Yokai, les laissant ouverts à l’étourdissement et à la lutte lorsqu’ils utilisent une contre-attaque éclatée.

Les ennemis aquatiques et amphibies n’aiment pas beaucoup la foudre, où les ennemis enflammés comme Ippon-Datara et Wheelmonks sont faibles aux dégâts d’eau. Presque tout ce qui n’est pas mouillé ou qui est déjà en feu peut être endommagé au fil du temps par des brûlures.

Terre maudite du ciel pur:

Plutôt qu’une technique magique, c’est un buff utile qui étend la portée de vos purifications. J’ai trouvé que cela fonctionne extrêmement bien avec l’ensemble d’armure Shrine Maiden qui restaure votre santé lors de la purification. Un à considérer.

Paresseux Talisman:

C’est un incontournable pour presque tous les personnages. La magie des paresseux ralentit massivement la vitesse de déplacement d’un ennemi, le laissant ouvert à contrer, ou tout simplement pour éviter ses attaques.

Il fonctionne sur à peu près tous les méchants et les yokai maléfiques de Nioh 2, y compris les patrons. Si vous trouvez un ennemi particulier trop chaud pour être manipulé, un tir rapide de Sloth vous donnera une brève fenêtre pour vous repérer.

Pour l’anecdote, je pense qu’il a vu un petit nerf du Nioh d’origine, mais il est toujours bon. Cependant, cela rend le timing des contre-attaques en rafale très, très génial – il est donc probablement préférable de simplement les esquiver lorsqu’il est ralenti.

Talismans de rajeunissement:

S’il y a une vérité fondamentale dans Nioh 2, c’est que vous ne pouvez jamais avoir trop de guérison. Les talismans de rajeunissement vous permettent de retrouver de petites quantités de santé au fil du temps, ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort dans un combat de boss tendu.

