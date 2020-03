Nioh 2 Best Weapons – quelle arme de départ devriez-vous choisir?

Nioh 2 commence tôt les choix brutaux: qu’allez-vous choisir comme arme de départ? Cela ressemble à un cliché laineux, mais la meilleure arme de Nioh 2 est celle que vous aimez le plus et convient à votre style de jeu choisi.

Tout comme le premier jeu, chacune des armes de départ est assez équilibrée mais a des forces et des faiblesses définies.

Ci-dessous, nous avons fourni quelques méta-commentaires basés sur ce que vous êtes susceptible de rencontrer lors de votre première partie du jeu. Nous n’allons pas entrer dans les builds de memes OP que vous pouvez faire au niveau 100, mais plutôt les caractéristiques des armes de départ que vous pouvez choisir et comment vous pouvez les utiliser en jeu normal.

Les armes que vous utilisez dans Nioh 2 sont affectées par les statistiques de votre personnage et leurs dégâts augmentent en fonction des points de compétence que vous dépensez dans des zones particulières. Vous trouverez ci-dessous un tableau des armes qui bénéficient de points dans différentes compétences, suivi d’une analyse de chaque type d’arme.

Type d’arme Nioh 2Mise à l’échelle primaireMise à l’échelle secondaireMise à l’échelle tertiaire

Katana SwordHeartSkillStrength

Double épées KatanaSkillHeartStrength

SpearConstitutionStrengthSkill

AxeStaminaCourage (Constitution) Force (Courage)

Kusarigama Compétence de dextérité Force

OdachiForceEnduranceCoeur

TonfaCourageConstituionDexterity

Hachettes doublesSkillCourageMagic

SwitchglaiveMagicSkill Constitution

Nioh 2 Meilleure arme de départ – qui devriez-vous choisir

Katana –

L’épée Katana est une arme de base solide comme le roc et un choix exemplaire pour votre arme de départ dans Nioh 2, que vous soyez novice ou non dans la série.

Les Katanas ont accès à des combos décents dans les trois positions, ainsi qu’à une portée décente sur les attaques de poussée.

Leur capacité de blocage est médiocre, mais ils infligent de bons dégâts d’endurance à un ennemi gardien, appelé «Break».

Les dégâts sur le Katana évoluent mieux avec le cœur, suivis de l’habileté, ce qui signifie qu’ils se synergisent bien avec les épées doubles, les hachettes et les arcs et les fusils à distance – avec une armure légère équipée pour votre corps. Cependant, en raison de son échelle de force, le Katana peut facilement être utilisé avec des ensembles d’armures plus lourds.

Ils fonctionnent également mieux pour le jeu de rôle samouraï du décor féodal japonais de Nioh 2, donc il y a cela à considérer.

Choisissez si: vous aimez la glace à la vanille ou si vous voulez une arme extrêmement polyvalente qui fera bien le travail dans absolument toutes les situations du jeu.

À éviter si: vous voulez une portée plus longue, un potentiel de blocage plus fort ou un personnage plus spécialisé.

Épées doubles –

Pourquoi se contenter d’une maigre épée de départ, alors que vous pouvez en avoir deux? Les épées doubles compensent le coup de poing qu’elles perdent à chaque coup avec la vitesse, ce qui les rend capables d’imprégner les statuts.

Bien qu’ils aient tendance à être plus mauvais pour attaquer un ennemi gardien que le Katana ordinaire, ils sont souvent bien meilleurs pour se bloquer, ce qui aide à l’armure légère avec laquelle ils synergisent le mieux.

Vous voudrez améliorer vos compétences et votre cœur pour utiliser efficacement les doubles épées, ce qui signifie qu’elles fonctionnent bien avec des Katanas simples ou une lance comme autre arme de départ.

Choisissez si: vous aimez l’idée du Katana mais vous voulez quelque chose de plus rapide, ou vous voulez porter une armure légère et imprégner les statuts des éléments.

À éviter si: vous voulez porter une armure lourde, vous voulez quelque chose avec une attaque de base plus élevée.

Lance –

Dans Nioh 2, les utilisateurs de lances sont vraiment ennuyeux à affronter car leur jeu à distance et précipité est si fort.

Si vous aimez zoner les ennemis et garder vos distances, alors la Lance pourrait être la meilleure arme de départ dans Nioh 2 pour vous.

Leurs dégâts augmentent en fonction de votre constitution, vous aurez donc beaucoup de santé avec une construction de lance. Ils évoluent également avec Force et Compétence, ce qui les fait bien fonctionner avec Odachi ou Dual Swords pour changer votre style offensif.

Il convient de mentionner que certaines des rencontres les plus difficiles dans les premières parties de Nioh 2 se déroulent dans des espaces restreints où vous pourriez avoir du mal avec une lance si vous n’êtes pas familier. Mais le jeu patient fera plus que compenser cela.

Les lances ont un bon bloc et infligent des dégâts de ki élevés aux gardes adversaires, ce qui en fait un bon choix de départ.

Choisissez si: vous aimez zoner les ennemis et les garder à bout de bras, ou vous voulez créer un personnage plus tankier sans être super lent.

À éviter si: vous paniquez dans des espaces clos ou vous avez du mal avec le timing.

Hache –

Contrairement à ce que vous pensez, les haches et marteaux géants que vous pouvez choisir de démarrer Nioh 2 avec l’échelle de leurs dégâts avec l’endurance plutôt que la force. Cela signifie qu’ils sont mieux associés à une autre grande arme: l’Odachi.

Si les grosses armes et les gros nombres de dégâts sont votre confiture, avec une armure lourde, alors une hache pourrait être votre meilleure arme de départ.

L’endurance augmente également votre santé, c’est donc la voie à suivre pour un personnage de tank. Cela dit, les haches ont souvent un mauvais blocage, mais infligent des dégâts de ki élevés à un adversaire gardien.

Choisissez si: Les gros dégâts de base sont vos préférés.

À éviter si: vous avez du mal à chronométrer des attaques lentes ou si vous souhaitez utiliser une armure légère.

Kusarigama –

Un Kusarigama est une lame incurvée attachée à une boule ou un barbillon en métal brutal par une chaîne, vous donnant accès à des attaques tranchantes et contondantes à travers vos trois positions.

Le Kusarigama a des attaques à longue portée trompeuses dans son arsenal, mais à mi-parcours, il frappe principalement de près avec des attaques rapides. Cela lui permet d’imprégner les éléments de statut.

Les dégâts d’un Kusarigama évoluent mieux avec la dextérité, ce qui en fait le véritable choix du ninja en synergie avec les techniques du Ninjutsu.

Cependant, une des faiblesses de cette arme est qu’elle a tendance à avoir une faible cassure (dégâts ki infligés aux gardes ennemis) et un blocage.

Choisissez si: vous aimez les armes rapides avec une gamme polyvalente, ou souhaitez vous concentrer sur le Ninjutsu.

À éviter si: vous voulez créer un personnage plus tankiste, ou si vous voulez une arme avec des dégâts bruts élevés.

Odachi –

J’aime vraiment l’ensemble de mouvements d’Odachi. Il a de puissantes capacités de zonage avec son attaque lourde de position moyenne et ses combos de base moyenne et basse mâchent les ennemis réguliers. Sa portée le rend également fort dans les combats de boss. De plus, vous pouvez le trouver avec une gamme d’éléments d’attaque et de bons effets spéciaux.

Cependant, bien qu’il ait la plus haute cassure de toutes les armes de mêlée, son blocage est médiocre.

Ces armes évoluent mieux avec leur force et leur endurance, alors travaillez bien avec des lances qui vous donnent un peu une option différente avec votre arme de départ.

Choisissez si: vous voulez des dégâts constamment élevés, une gamme polyvalente et des options pour infliger des dégâts élémentaires.

À éviter si: vous avez du mal à chronométrer les attaques lentes ou si vous souhaitez utiliser une armure légère (bien que j’aie utilisé une Odachi et une armure légère pour la plupart de mon premier jeu).

Tonfa –

Les Tonfa sont drôles. Ils ont tendance à vous donner des bonus pour porter une petite armure et attaquer rapidement, ce qui se reflète dans leurs dégâts à l’échelle avec la compétence de courage.

Les tonfa ont une rupture et un blocage moyens, et s’associent bien avec Spears en raison de leur mise à l’échelle de la constitution secondaire – vous aurez besoin de la santé.

Choisissez si: vous êtes un écrou absolu, comme attaquer rapidement, et que vous voulez une arme de mêlée à l’échelle avec votre Ninjutsu mais pas comme objectif principal.

À éviter si: vous voulez un style de jeu plus conventionnel, portez une armure lourde ou gardez la distance.

Hachettes doubles –

Les hachettes doubles sont similaires à Tonfa, mais évoluent avec les compétences. Ils ont une échelle tertiaire dans Magic, ce qui en fait une option de mêlée rapide utile pour imprégner les éléments que vous évoquez avec des talismans.

Ils ont une bonne rupture et bloquent et viennent souvent avec des éléments prêts à être imprégnés sur les armes elles-mêmes. Donc, si vous aimez attaquer rapidement avec un éclat ardent, consultez les Dual Hatchets. De plus, vous pouvez lancer vos haches sur les ennemis pour un utilitaire à moyenne portée.

La mise à l’échelle des compétences les fait bien fonctionner avec les lances et les épées doubles, mais la plupart les utiliseront probablement pour la connexion magique.

Choisissez si: vous aimez attaquer rapidement, vous aimez les dégâts élémentaires.

À éviter si: vous préférez le Ninjutsu à la magie.

Switchglaive –

Enfin, le Switchglaive est le plus fantaisiste du groupe.

Si vous recherchez quelque chose de flashy et un peu différent de votre arme de départ, choisissez-en une.

Bien qu’ils aient un mauvais bloc, leur pause est décente et leur échelle de magie principale est unique. Le pool de butins Switchglaive est assez petit d’après mon expérience, mais le moveset de course en position moyenne est amusant à utiliser, et Onmyo Magic est un outil très utile dans le jeu.

La mise à l’échelle des compétences secondaires signifie que vous pouvez l’associer à une épée double ou à une hachette double plus traditionnelle configurée pour créer un personnage hybride maniant la magie. Et cela signifie également que vous serez également susceptible de vous concentrer sur les armures légères.

Choisissez si: vous aimez avoir l’air cool, vous voulez vous concentrer sur la magie

À éviter si: vous voulez que la magie soit un support plutôt que votre objectif principal, vous souhaitez utiliser une armure lourde

Pour plus de conseils sur la création de votre personnage de départ, nous avons également des pages sur l’esprit gardien que vous devez choisir, ainsi qu’un aperçu des meilleures compétences que nous avons utilisées jusqu’à présent dans Nioh 2.

Nioh 2 meilleures armes

La plupart des armes de Nioh 2 tombent au hasard, il peut donc y avoir des variations brillantes ou même meilleures des types d’armes de départ que je n’ai tout simplement pas vues.

Encore une fois, ces recommandations sur ce qu’il faut rechercher sont basées sur le fait que vous jouez au jeu pour la première fois, plutôt que de maximiser une construction particulière pour les mèmes.

Vers la fin du jeu, vous débloquez des missions dans le dojo qui vous récompensent avec de grandes armes de chaque type – je ne les énumérerai pas comme une sorte de spoiler, et il est évident quand et où vous pouvez les obtenir. Ce sont toutes de bonnes options.

Meilleures épées katana –

Tokagemaru:

Tokagemaru est probablement l’arme Yokai la plus courante que vous trouverez tout au long du jeu, donc heureusement, c’est une bonne arme. Comme pour toutes les armes Yokai, il imprègne l’élément Corruption, qui inflige des dégâts ki supplémentaires aux ennemis.

Ils viennent souvent avec des buffs supplémentaires à votre attaque de base pour exécuter des attaques au corps à corps, en plus d’autres bonus. Pour les utilisateurs de katana, ce sera probablement votre arme de prédilection pour la plupart du jeu de base.

Raikiri:

C’est mon arme préférée personnelle pour une grande partie de la fin de partie. Bien que les bonus généraux soient généralement ternes, Raikiri compense cela avec un puissant potentiel pour imprégner l’élément Lightning, ce qui ralentit les ennemis.

Slow est très, très fort contre une myriade d’ennemis dans Nioh 2, donc Raikiri vous servira sans aucun doute bien.

Sohaya Tsurugi:

Pour les utilisateurs d’armures lourdes, le Sohaya Tsurugi fait partie des fondations tranquilles avec la bonne armure supérieure. En plus d’améliorer votre vie et votre ki, les gros buffs aux dégâts de mêlée, la réduction des dégâts en font un ensemble d’armure solide. Sans oublier les 30% de chances d’obtenir un élixir gratuit à chaque fois que vous en utilisez un.

Haccho Nenbutsu:

J’utilise le Haccho Nenbutsu dans le cadre d’un set mixte pour les buffs Yatagarasu de Saika. Il est assez facile d’empiler 3 à 4 pièces de cet ensemble en arrière-plan afin de drainer la vie de vos coups de œil de bœuf, ainsi que d’importantes économies sur les ki dépensés pour esquiver et les dégâts de mêlée.

Meilleures épées doubles –

Os patiné et brindille blanchie:

Os patiné est similaire au Tokagemaru en ce qu’il est une arme Yokai commune. Si vous utilisez des épées doubles, c’est un choix solide.

Seki Dual Uchigatana:

Côté pureté, découvrez le Seki Dual Uchigatana. La vitesse d’attaque rapide des épées doubles crée rapidement des statuts, ce qui est utile contre les ennemis Yokai les plus forts.

Ogo & Nagamei Masamune:

Vous obtenez cette arme assez tard dans le jeu, mais elle fait partie de l’ensemble Multitude of Hopes qui améliore vos dégâts de mêlée et régénère automatiquement votre santé lorsqu’elle devient faible.

Le garder équipé en arrière-plan vous réserve toujours les avantages, donc cela vaut la peine d’être considéré pour toute construction.

Meilleures lances –

Lance osseuse:

La lance Yokai commune est la lance Bonepile, bien qu’elle soit remplacée par la lance Kokora plus tard dans le jeu.

Realmtaker Spear:

Le Realmtaker Spear fait partie de l’ensemble Heroic Raging Bull, qui est un choix décent pour les utilisateurs d’armures lourdes. Quelques pièces de l’ensemble donnent des bonus à la vie, aux dégâts subis et aux dégâts de mêlée, avec un effet de régénération de santé automatique au fur et à mesure que vous équipez de pièces.

Longue lance de Mataza:

Cependant, si vous êtes un vrai fan de la lance, vous irez probablement avec la longue lance de Mataza, qui à la fin du jeu fait partie de l’ensemble Master of Spears. Cela améliore considérablement les dégâts de votre lance, empilant plusieurs améliorations sur vos attaques de poussée, tout en vous offrant plus de maniabilité.

Meilleurs axes –

Hache du démon:

Pour une corruption bon marché sur une arme lourde, ne cherchez pas plus loin que l’arme Axon Yokai du démon.

Marteau du broyeur du mal:

La contrepartie de la pureté de la hache du démon est le marteau du broyeur du mal.

Hache de Ryomen Sukuna:

Pour quelque chose de plus exotique, essayez la hache de Ryomen Sukna. Il a également souvent des capacités de fond décentes, donc cela pourrait valoir la peine d’être équipé pour n’importe quel personnage.

Il imprègne généralement la corruption, avec un seuil de familiarité élevé qui augmente son plafond de dégâts.

Meilleur Kusarigama –

Bambou noir Kusarigama:

Le Black Bamboo Kusarigama est une arme intéressante en début de partie, car c’est l’une des premières que vous pouvez trouver qui imprègne un élément: la paralysie.

Les attaques de position basse et les attaques de mêlée rapides en position moyenne sont rapides avec le Kusarigama, ce qui conduit à une bonne accumulation de paralysie.

Coupe-corde pourri:

Ou si vous cherchez juste des dégâts de corruption solides avec le Kusarigama, ne cherchez pas plus loin que le coupe-corde pourri.

Meilleur Odachi –

Odachi d’Ippon-Datara:

C’est probablement la première arme Yokai que vous trouverez. Les Odachi sont de bonnes armes, et c’est un choix solide à n’importe quelle étape du jeu, bien que son potentiel d’imbibition de l’élément soit dépassé plus tard sans trempe.

Taro Tachi:

Beaucoup d’ennemis que vous rencontrez dans Nioh 2 sont basés dans l’élément feu, ce qui rend une source fiable de dégâts d’eau très attrayante. Associez le Taro Tachi aux robes du passeur pour un drain de vie puissant ainsi que des dégâts d’eau supplémentaires.

Kamui:

Mais cela dit, le feu est également un élément fort dans Nioh 2, où le Kamui entre en jeu. Cela a l’avantage supplémentaire d’avoir souvent de solides effets spéciaux supplémentaires.

Meilleur Tonfa –

Serpent à double tête Tonfa:

Comme les autres armes rapides, les Tonfa sont bons pour imprégner les statuts. Cela rend les armes Yokai communes comme le serpent à double tête dangereuses à affronter.

Twin Dragon Tonfa:

Les dragons jumeaux imprègnent rapidement l’élément de feu sur vos ennemis avec des frappes rapides.

Yin-Yang Tonfa:

Tandis que le Yin-Yang Tonfa inflige des dégâts d’eau supplémentaires.

Meilleures doubles hachettes –

Hache à main Gyosha:

Les haches à main Gyosha sont probablement l’arme la plus cohérente que vous trouverez pour imprégner l’élément Pureté, ce qui les rend solides contre Yokai. Ils ont également un bon équilibre entre la vitesse d’attaque et la puissance.

Flamme rayonnante:

Radiant Flame est comme le dernier ensemble d’axes, mais imprègne le feu à la place.

Iceberg:

Pour les dégâts d’eau, vous cherchez Iceberg.

Hachettes séparateur d’urne:

Si vous envisagez sérieusement d’utiliser des hachettes doubles, vous devez rechercher les hachettes de séparation d’urnes. Associés à l’épée Smirkwiper, ceux-ci font partie de l’ensemble Bold et Boorish qui vous récompense pour votre agressivité et renforce les dégâts de vos hachettes ainsi que votre récupération de ki – afin que vous puissiez continuer à vous balancer plus longtemps.

Meilleures Switchglaives –

Dragon bouillonnant:

Je n’ai pas vu autant de Switchglavies intéressants jusqu’à présent, probablement parce que leur style de jeu se concentre sur la magie.

Cela signifie que vous vous concentrerez très probablement sur l’arme Seokhing Dragon Yokai qui tombe dans Nioh 2.

Meilleurs arcs –

Arc de maître archer:

Il n’y a pas autant d’armes spéciales en ce qui concerne les arcs, mais si vous voulez une construction axée sur le tir à l’arc, il n’y a qu’un seul endroit à regarder: l’arc du maître archer. Cela fait partie de l’ensemble Golden Boy qui améliore vos flèches tout en augmentant votre total de points de vie et en réduisant les dégâts entrants.

Arc de forage:

En dehors de cela, votre meilleur pari est l’arc de trou de forage, qui a tendance à venir avec des buffs d’effets spéciaux lourds pour endommager les flèches.

Guerrier de l’arc occidental:

Si vous êtes dans une armure lourde, vous pouvez envisager d’équiper le guerrier de l’arc occidental en arrière-plan pour obtenir un coup de pouce massif de cet ensemble d’armure aux dégâts de mêlée.

Meilleurs fusils –

Fusil Kunitomo:

Le fusil Kunimoto est spécial car il a souvent pour effet spécial de réduire la puissance d’attaque d’un ennemi lorsque vous le tirez. Si vous aimez tisser des tirs dans votre style de combat général plutôt que de choisir Yokai avec des tirs à la tête, alors c’est une bonne option.

Fusil Ravenwing:

Le fusil Ravenwing est une pièce très facile à équiper en arrière-plan pour faire partie de l’ensemble Yatagarasu de Saika. Seulement 2 pièces confèrent à tous vos coups de taureau un grand effet de drain de vie. Bien que la réduction de l’esquive ki et les améliorations des dégâts en mêlée soient également excellentes.

Meilleur canon à main –

Canon de Yoryu:

Le canon à main de base peut avoir une variété d’effets spéciaux qui le rendent utile, mais le canon Yorhu est souvent livré avec l’effet intéressant de point faible Auto-Target, ce qui est amusant. Pour l’utiliser, vous devez vous accrocher à un ennemi et viser, ce qui le rend bon pour le spam dans les combats de boss pour des dégâts bon marché.

Dragon’s Roar:

Si cela ne vous suffit pas, cherchez l’imposant rugissement du dragon en fin de partie. Cela inflige des dégâts supplémentaires à courte portée et ajoute un drain de vie à vos coups de cible.

Si vous voulez apprendre à utiliser ces armes plus efficacement, nous avons une page de conseils de combat, y compris comment réussir un Ki Pulse parfait.