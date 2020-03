Nioh 2 Boss Guide: Comment battre chaque boss dans Nioh 2

Par James Billcliffe,

Vendredi 20 mars 2020 18:14 GMT

Dans le genre très spécifique des jeux d’action japonais super-durs, Les patrons de Nioh 2 sont roi. À la fin de chaque mission, et parfois deux fois dans un niveau, attend un gros fromage, un dur à cuire de premier ordre, prêt à écraser votre samouraï Shiftling dans la pâte d’Amrita.

Alors que certains méchants sont de plus grosses peaux d’ennemis antérieurs, beaucoup ont des schémas d’attaque uniques, ou du moins combinent des mouvements que vous avez déjà vus de manière hilarante, punissant de nouvelles façons.

Vous trouverez ci-dessous notre liste continue de guides de boss Nioh 2, recueillant des conseils et des stratégies sur la façon de battre la plupart des boss les plus durs du jeu.

Nous sommes restés fidèles principalement aux boss que vous trouverez dans les missions principales de Nioh 2, mais il y avait un combat de mission latérale que je pensais avoir besoin d’une page car il a jeté à la fois deux ennemis coriaces.

En général, cependant, avec les missions secondaires, vous pouvez y revenir plus tard dans le jeu lorsque vous aurez amélioré votre personnage, et il sera très facile de les forcer brutalement. Si vous êtes coincé sur un boss de mission secondaire, utilisez une branche divine pour vous retirer vers votre point de départ et revenir plus tard.

Cependant, vous obtenez beaucoup d’esprits gardiens en battant les boss dans les missions secondaires, alors cela vaut la peine de le faire à un moment donné.

Pour un aperçu des armes de Nioh 2, consultez notre page ici. Ou si vous cherchez à maximiser la construction de votre personnage, vous pouvez le trouver ici.

Sinon, consultez nos guides de boss requis. Chacun est accompagné d’une vidéo instructive de moi en train de me frayer un chemin lors de ma première partie en aveugle. J’ai dû emprunter une paire de gants de gymnastique pour femmes pour battre un boss à Sekiro parce que mes mains étaient trop moites – si je peux faire n’importe lequel de ces boss, vous aussi.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Nioh 2 Boss Guides par ordre chronologique

Guides de mission secondaire Nioh 2

Guides ennemis Nioh 2

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.