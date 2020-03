Nioh 2 Combat Tips – Comment Ki Pulse

Avec Nioh 2, on a l’impression que Team Ninja a été offensé que quiconque ait terminé le dernier match.

Dans le barrage de jeux d’action japonais très durs qui ont suivi Dark Souls, Nioh s’est toujours senti comme le cousin accessible. Il y avait beaucoup de chemins à choisir, mais tous étaient amusants et viables. Il y avait des techniques et des mécaniques difficiles que vous deviez maîtriser, bien sûr, mais vous étiez à l’aise avec une histoire avant-gardiste, un personnage principal qui avait en fait un nom, et quelques moments amusants qui couraient autour de la Tour de Londres en s’habillant dans un haut-de-forme.

Nioh 2 a au moins un tutoriel facultatif décent – mais vous êtes seul à partir de là. Pas de temps pour se déguiser, juste punir les batailles dès le départ.

Voici quelques conseils de base sur Nioh 2 pour vous aider dans les premières heures de combat. Bien qu’il y ait définitivement une courbe d’apprentissage abrupte avec les fondamentaux de Nioh, son système de combat se remplit rapidement en un régal d’action réactive avec des tonnes d’options à votre disposition.

Nioh 2 Conseils

Apprenez à Ki Pulse et comment faire la purification

Cela peut sembler une évidence, mais dans certains jeux, il est possible de forcer brutalement votre chemin sans vous familiariser complètement avec des mécanismes plus avancés. Nioh 2 ne fait pas partie de ces jeux.

Dans Nioh, un Ki Pulse est une pression sur un bouton chronométré qui accélère le taux de récupération de votre Ki – qui est fondamentalement votre barre d’endurance.

Vous pourriez être en mesure de boiter à travers quelques rencontres d’ouverture, mais si vous ne comprenez pas le Ki Pulse, alors dès que vous serez emmené dans le royaume Dark Yokai, alors vous êtes dans un mauvais moment . Ici, votre récupération de Ki est sévèrement pénalisée, donc avec un Ki Pulse pour garder votre endurance au maximum, vous allez simplement vous épuiser, vous étaler et finalement être tué en toute impunité.

Pour effectuer un Ki Pulse, vous devez appuyer sur R1 lorsque des orbes bleus encerclent le corps de votre personnage après une attaque. Pour l’exécuter parfaitement, vous devez attendre environ une seconde jusqu’à ce que votre attaque et les orbes clignotent et créent un cercle plus serré. Si vous appuyez trop tôt, la régénération de Ki sera moindre.

Il y a un signal audio pour vous aider à savoir quand appuyer – cela devrait ressembler à un choc d’épée après que le son des orbes se met en position. Frapper R1 alors effectuera une impulsion Ki parfaite.

La purification est l’endroit où vous effectuez un Ki Pulse dans une flaque de ténèbres créée par Yokai. Cela supprime la flaque d’eau, l’empêchant de ralentir votre régénération Ki.

Pour effectuer une purification, vous n’avez pas besoin de faire un Ki Pulse parfait – tout le monde le fera.

Vous pouvez bloquer plus que vous ne le pensez

En ce qui concerne Ki, il n’est pas seulement utilisé pour les attaques mais aussi pour la défense.

Bien que l’esquive soit un outil important dans votre arsenal, de nombreuses attaques lancées sur vous par les Yokai les plus durs peuvent être bloquées par votre arme.

Par exemple, l’Enki Yokai a une attaque où il monte sur sa lance et vous la lance. Vous pouvez bloquer ce lancer de lance et vous positionner à proximité pour une contre-attaque, plutôt que d’esquiver en arrière.

Mis à part les Burst Counters, qui sont les attaques qui clignotent en rouge et que vous contrecarrez avec votre Yokai Shift, les seules attaques que vous ne pouvez pas bloquer sont lorsque les ennemis clignotent en noir et blanc quand ils vont pour vous.

Le duvet noir et blanc est généralement localisé sur ce qu’ils utilisent pour vous attaquer, comme une main ou une lance. Esquivez en arrière, mais essayez de bloquer plus pour mieux vous positionner pour riposter.

De longs combos de grands ennemis vont percer votre garde avec plusieurs coups, alors ne restez pas là et espérez le meilleur, mais vous êtes plus que capable de prendre un ou deux coups avec la plupart des armes.

Même les chances d’attaques à distance

Comme de nombreux jeux de ce genre, en raison de la façon dont le verrouillage et la caméra fonctionnent, affronter plus d’un ennemi à la fois va très probablement se terminer très mal pour vous.

Cependant, pour vous aider, vous disposez souvent d’une période de grâce assez longue avant qu’un ennemi ne vous agresse. Vous les verrez probablement avant de vous repérer, vous avez donc tout le temps de choisir un ou deux tirs à la tête.

Les tirs à la tête sont super puissants et réduisent les grognements afin que vous puissiez vous concentrer sur les vrais tests.

Utilisez-les à votre avantage plutôt que de vous plonger dans un monde de souffrance.

Faites le plein d’élixirs du bazar de Kodama

Chaque fois que vous réapparaissez ou priez dans un sanctuaire de Kodama, vous obtenez une ration de base de trois élixirs. Dans certains jeux, vous devez traquer les améliorations permanentes de vos objets de guérison, mais dans Nioh 2, vous pouvez simplement les acheter quand vous le souhaitez.

Vous pouvez contenir jusqu’à 8 Elixir à la fois – et plus tard 9 avec des améliorations – alors faites le plein au Kodama Bazaar pour des combats difficiles.

Accédez à l’élément de menu «Faire une offrande» dans un sanctuaire, puis sélectionnez Kodama Bazaar en bas.

Vous avez besoin de riz divin pour échanger avec le Kodama, mais il est facile à stocker. J’offre habituellement toutes mes armes inutiles et armures inutiles qui sont de rareté blanche ou jaune au Kodama – économisant du bleu et du violet à déconstruire chez le forgeron.

De cette façon, la guerre d’usure contre les Yokai penche un peu plus en votre faveur.

Expérimentez avec différentes stratégies

Bien que votre arme de départ dans Nioh 2 soit importante, elle peut définir l’intégralité de votre jeu; ne vous sentez pas totalement obligé de vous y tenir obstinément si les choses ne fonctionnent pas, ou si votre situation actuelle convient mieux à autre chose.

Par exemple, le premier arrêt difficile des progrès des joueurs que je vois se produire est le premier combat avec un Enki. Cela se déroule dans un espace confiné, ce qui peut être difficile à travailler si vous avez choisi une hache ou une lance.

Cherchez à voir si un autre type d’arme a une mise à l’échelle secondaire pour vos statistiques principales. Par exemple, si votre lance ne fonctionne pas, essayez de vous rapprocher de Dual Hatchets.

Par exemple, si votre lance ne fonctionne pas, essayez de vous rapprocher de Dual Hatchets.

Nous avons également une page sur les meilleures compétences que nous avons utilisées dans Nioh 2, et comment tirer le meilleur parti des Yokai Soul Cores avec votre Esprit Gardien de départ.