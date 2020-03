Ce que vous avez joué jusqu’à présent dans Nioh 2 a été l’échauffement. De Azai Nagamasa à partir de maintenant, la complexité mécanique des boss commence vraiment à s’enclencher. Préparez-vous et continuez, voici comment l’abattre.

Comme Saito Yoshitatsu, ce combat incorpore des éléments de Yokai et d’ennemis humains et est une bonne leçon de ce qui s’en vient.

Azai Nagamasa teste vos réflexes de contraction, votre capacité à reconnaître les schémas d’attaque et la façon dont vous gérez les situations difficiles où vous devez vous défendre contre plusieurs choses à la fois.

Cependant, une fois que vous en avez discuté, comme Yoshitatsu, ce combat est éminemment exploitable – contrairement à Saika Magoichi à venir.

Nioh 2 – Comment battre Azai Nagamasa

Au sommet de la tour, Azai Nagamasa attend – l’épée à la main. Ci-dessous, une vidéo intégrée d’un combat réussi de ma première partie à l’aveugle de Nioh 2. Elle montre la stratégie générale, mais n’est pas parfaite à 100% car je testais encore différentes idées et les limites de ses combos.

Dans le monde réel, Azai Nagamasa se bat très défensivement. Avec son aile protégeant son corps, il bloque les dégâts des capacités à distance et il est difficile de toucher un coup stupéfiant – similaire aux ennemis Yokai tout au long de Nioh 2. Vous pouvez utiliser des compétences Onmyo Magic comme des paresseux Talismans sur lui pendant qu’il fait cela.

Il est ouvert à des représailles quand son aile est rétractée, plus comme un ennemi humain. Si vous pouvez décrocher une série de coups non bloqués avec une bombe à éclats ou un outil Ninjutsu similaire, Azai est susceptible de brûler, mais retirer un statut est capricieux.

Il y a quelques combos principaux de base à surveiller: où il se précipite dans les airs et claque au-dessus de vous, où il tourne dans un combo à deux coups semblable à un Karasu Tengu, et de nombreuses variations d’un, deux , et des combos à trois coups qu’il peut mélanger.

Pour le claquement aérien, vous devez esquiver le roulis ou vous éloigner le plus rapidement possible. Cependant, la pause où il est agenouillé avec son épée dans le sol est l’une des plus sûres pour punir les ouvertures du combat.

Lorsque vous esquivez, vous devez être prêt à vous précipiter pour toucher un coup ou deux avant qu’il ne se réinitialise.

N’attaquez pas sauvagement dans sa garde. Il va juste parer vos coups de mêlée et riposter avec une barre oblique. Si vous êtes paré, la purée d’esquive recule pour sauter en sécurité – c’est possible.

Pour l’essentiel de ses combos de mêlée au sol, vous devez esquiver latéralement ou en diagonale vers lui. De cette façon, vous êtes prêt à riposter pendant qu’il se repose. Comme mentionné précédemment, ne soyez pas gourmand et frappez-le dans sa garde ou il vous parera facilement.

Les combos de mêlée au sol que vous devez rechercher sont:

Une attaque en bloc noir et blanc à la fin d’un combo de mêlée à courte portée. Esquivez vers l’arrière et vers la gauche pour rester hors de portée.

Une seule barre oblique tournante. Azai Nagamasa ne déroge pas vraiment à vos attaques, donc cela va probablement se retirer si vous essayez de vous lever et de vous plaindre. Encore une fois, restez à la limite de sa portée en reculant.

Une seule barre oblique vers le haut. Traitez cela de la même manière que le seul tour

Un combo de la rotation et de la barre oblique vers le haut. En raison de la portée étendue ici, un rouleau d’esquive est plus adapté qu’un pas de tiret en arrière.

Enfin, il y a un combo de style escrime à trois coups qui sort quand il passe sa main le long de son épée. La portée avant de ceci est beaucoup plus longue que les autres combos de base, donc évitez-la définitivement avec plus de mouvement latéral.

En dehors de ces attaques, il peut se pencher en arrière et lancer une onde de choc comme un Karasu Tengu – bloquez cela avec votre arme principale.

Lorsque son esprit gardien crée des flaques d’eau, vous devez vous éloigner de la zone affectée à esquiver. Ceci est généralement suivi d’un slam aérien, gardez vos orteils.

Quant aux Burst Counters, il y en a trois principaux à connaître.

Le premier est une attaque pulmonaire standard qui est assez simple à gérer. Ici, il se penche en arrière d’un côté et se précipite sur environ la moitié de la longueur de l’arène. Rencontrez cette tête.

Pendant qu’il est dans le royaume Yokai, il utilise un autre compteur de rafales où il tamponne sur le sol puis glisse vers l’avant. Vous cherchez à faire exploser le coup de couteau après la descente, alors n’allez pas trop tôt ou attendez trop longtemps. Comme toujours dans le royaume Yokai, soyez particulièrement diligent avec vos Ki Pulses pour vous assurer que vous avez suffisamment d’endurance pour contrer.

Enfin, le dernier Burst Counter est des clous à gérer. D’abord, il invoque une charge de plumes électriques Raijin pour tirer sur vous, avant de les traverser avec un compteur de rafales.

La meilleure façon dont j’ai travaillé pour rester avec ce mouvement est de se précipiter sous les plumes, vous n’avez donc qu’à en bloquer une avec votre arme principale. Ensuite, vous êtes au meilleur endroit possible pour interrompre son compteur de rafales alors qu’il descend.

L’astuce de ce combat est d’être patient et de concilier les combos sécurisés. Restez sous la pression de ses attaques et roulez dans et sous les plumes de yokai avant Burst Contrer sa plongée.

Quand il est dans le royaume de Yokai, son aile est abaissé, c’est donc lorsque vous utilisez vos outils Ninja et vos capacités Yokai pour voler des dégâts de puce supplémentaires.

Au fur et à mesure que sa barre de santé s’affine, envoyez un spam dans le dernier nœud avec votre propre Yokai Shift pour une finition facile.

Battre ce combat déverrouille l’esprit gardien de l’oie, ainsi que des objets intéressants.

Pour obtenir de l’aide avec d’autres boss coriaces dans Nioh 2, voici comment éliminer l’équipe double dans The Shifling’s Wise Judgement.