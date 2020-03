Chaque jeu en a besoin. Les choses ne se sentiraient pas complètes sans le torse d’une bête géante penchée à mi-distance. Il est maintenant temps de se battre Nioh 2Énorme boss Yokai obligatoire: Daidara Bocci.

Bien que le format de cette bataille soit un peu différent de ce que vous avez rencontré jusqu’à présent – il y a encore pas mal de croisements dans les schémas d’attaque.

En raison de la taille unique du Daidara Bocci – encore plus grande que la Gyuki – vous devez affiner votre positionnement plus que d’habitude. Si vous essayez de vous mesurer à ce grand garçon, vous allez juste vous faire écraser.

Nioh 2 – Comment battre le Daidara Bocci

Le Daidara Bocci a plané à l’horizon pendant toute la mission, spammant des rayons oculaires sur tout ce qui bouge.

Cependant, une fois que vous entrez dans une arène avec, c’est probablement moins dangereux, mais doit toujours être traité avec respect.

Ci-dessous est une course réussie de mon jeu de Nioh 2. Je dérive un peu de la fin, mais pour ma défense, il est vraiment difficile de voir les cercles rouges contre le sol brun / vert lorsque vous êtes aveugle.

La chose clé à retenir dans cette bataille est que vous pouvez bloquer les rayons oculaires du Daidara Bocci avec votre arme principale. Il va probablement assommer la quasi-totalité de votre Ki, mais c’est possible. Ne vous embêtez pas à jouer avec la caméra, bloquez simplement les hits.

Sinon, vous êtes assez en sécurité si vous vous glissez dans les côtés extrêmes de l’arène, comme le montre la vidéo. Positionnez-vous juste à côté des doigts du monstre et partez. Cela vous gardera hors de portée de presque toutes les attaques de type slamming et beam qui ciblent le centre de l’arène.

Si les choses semblent un peu trop calmes, cela charge probablement un faisceau oculaire. Verrouillez le patron et jetez un garde. Peu importe où vous vous trouvez, les faisceaux traverseront le paysage pour vous frapper (même le propre corps du Yokai).

Après avoir fait le bloc, vous pouvez recommencer à gémir sur les doigts, qui se cassent un par un.

Au fur et à mesure que le combat progresse, Deidara Bocci atteindra le sol et des cercles rouges apparaîtront sur le sol sous vous. Sprint dans un arc loin de ces cercles de l’autre côté de l’arène et positionne-toi à côté de l’autre jeu de doigts. Ne partez pas trop tôt, car il s’agit d’une attaque chronométrée et vous devrez continuer à courir jusqu’à l’arrêt des cercles.

Lorsque l’endurance de Daidara Bocci s’épuise, elle tombe et vous pouvez courir le bras pour vous attaquer.

Parfois, cela vous lancera des ondes de choc pendant cette phase. Vous pouvez également les bloquer avec votre principal.

Si les cercles rouges semblent plus grands que la normale, des flaques d’eau plus dommageables sont sur le point de se former. Étant donné que ceux-ci prennent plus de place et sortent plus lentement, vous devrez peut-être faire deux tours de l’arène pour les éviter.

Rincez et répétez cette stratégie jusqu’à ce qu’elle tombe à nouveau avec environ 33% de sa santé restante.

Après avoir abattu la bête deux fois, vous serez entraîné dans le royaume Yokai et le combat commence vraiment.

Votre cible est toujours les doigts, mais votre pénalité de régénération d’endurance le rendra beaucoup plus difficile. Restez fidèle à votre modèle, mais ajoutez plus de Ki Pulses.

Pour vaincre le Daidara Bocci cette fois, vous devez casser chacun de ses doigts – y compris les boutons du pouce. Restez au frais, restez sur le côté de l’arène, et vous devriez être capable de l’abattre avec patience. Utilisez les capacités de frappe multiples de Yokai pour des rafales de dégâts rapides.

À un moment donné, il pourrait spammer une charge de faisceaux devant lui, mais vous devriez être en sécurité dans votre trou caché côté anneau.

Attrapez le visage pour terminer le travail!

Pour en savoir plus sur Nioh 2, voici les meilleures armes que nous ayons vues jusqu’à présent!