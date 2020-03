Vous avez joué avec le taureau, maintenant vous obtenez les cornes. Voici comment battre le Gozuki dans Nioh 2.

Si vous vous battez contre le Gozuki au deuxième niveau, je suis sûr que vous êtes juste censé le dépasser pour vous rendre au premier vrai combat requis dans le jeu: l’Enki.

Sinon, vous affrontez à nouveau le Gozuki dans le cadre d’un gant optionnel lors d’une mission secondaire plus tard. Pour vous aider, vous avez un Scampuss amical en remorque. Ils restaurent progressivement votre Ki perdu pour vous donner un avantage dans la bataille – tout en restant coincés avec quelques attaques mignonnes elles-mêmes.

Après avoir vaincu les vagues de Gaki, Yoki et Enki, vous affrontez l’événement principal: le Gozuki.

Il y a quelques différences clés entre ce Yokai à tête de taureau et son cousin chevalin, le Mezuki, plus tôt.

Il est beaucoup plus faible pour commencer et encore plus sujet aux coups des capacités de Yokai.

Nioh 2 – Comment battre le Gozuki

La vidéo ci-dessous est la première fois que je combat le Gozuki lors de ma première descente à l’aveugle de Nioh 2. Ce n’est pas une course parfaite, mais vous montre à quelle vitesse certaines capacités de Yokai au bon moment peuvent mâcher grâce à sa barre de santé.

La principale différence entre les combats Gozuki et Mezuki est que l’attaque de la tête précipitée du Gozuki n’est pas un compteur de rafales, vous ne pouvez donc pas riposter. Dodge roule sur le côté ou en diagonale vers l’avant – après le Gozuki – loin du danger pour vous préparer à une contre-attaque.

Ensuite, il y a un suivi assez noueux sur les attaques de longue haleine du Gozuki. Esquivez trop tôt et ça ne fera que bouger pour vous frapper. Encore une fois, esquivez en avant sous l’attaque pour vous rapprocher et vous pourrez riposter. Sinon, attendez que le combo soit terminé pour sprinter et vous éloigner.

Quand il surgit du sol avec sa massue, ce sont les rochers volants que vous essayez d’esquiver, plutôt que les balançoires elles-mêmes.

À environ la moitié de sa santé, alors qu’il termine un combo de swing aérien, vous pouvez simplement vous précipiter dans les pieds du Gozuki et faire éclater votre Yokai Shift. Les attaques de spam le décaleront probablement, ce qui signifie que vous pouvez terminer les choses avec une attaque au grappin au bon moment. Cela fonctionne également avec les capacités Yokai qui ont frappé plusieurs fois – comme celle que vous venez d’obtenir de l’Enenra.

En dehors de cela, il n’y a pas beaucoup de stratégie pour celui-ci – embrasser les Yokai à l’intérieur.

Pour plus d’aide avec Nioh 2, voici nos pages sur les meilleures compétences et les meilleures armes que nous ayons trouvées jusqu’à présent.

Un combat plus difficile à venir comprend le Yastu-no-Kami, alors maîtrisez vos Ki Pulses!