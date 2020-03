Pour renverser un château, vous avez besoin de l’aide de quelques amis à fourrure. Ai-je dit poilu? Je voulais dire 20 pieds de long, capable de fouetter une tornade et plus épineux qu’un logo de death metal. Voici comment battre le Kamaitachi dans Nioh 2 et amenez-le à vos côtés.

Bien qu’il vous ait finalement aidé dans votre aventure, le Kamaitachi est toujours un Yokai et, à ce titre, fait appel à un arsenal d’attaques mortelles pour gâcher votre journée. Comme le Yatsu-no-Kami, c’est un autre combat où la régénération de l’endurance présente un problème très réel, car il est facile de s’épuiser en esquivant et en bloquant sans aucun moyen de mieux le Ki Pulse.

Soit visitez la source chaude près du sanctuaire de départ pour booster votre régénération, soit faites éclater une eau sacrée.

Nioh 2 – Comment battre le Kamaitachi

Ci-dessous est une course réussie de mon premier playthrough aveugle de Nioh 2 qui montre la stratégie générale. En raison de la difficulté à faire des dégâts constants sur le Kamaitachi, c’est long et il y a beaucoup de dérapage.

Le combat avec les Kamaitachi est une guerre d’usure. Il n’y a que quelques combos où vous pouvez réduire en toute sécurité la distance entre vous et la bête pour ébranler sa santé.

Tout d’abord, un combo punissable est lorsque le Kamaitachi se précipite avec ses pattes avant et sa queue dans un combo à trois coups. Faites un pas en arrière pour vous éloigner du coup de queue, mais après, il y a une brève fenêtre pour que vous puissiez riposter.

Deuxièmement, lorsque le Kamaitachi tourne du sol et vers vous dans les airs, vous pouvez bloquer cela avec votre arme principale. Sinon, le Kamaitachi s’arrêtera à côté de vous. Accédez à quelques coups quand il se rétablit.

Ensuite, il y a deux compteurs Burst à punir. Le premier, c’est quand la bête monte dans un arbre. Bloquez la première onde de choc, puis préparez-vous à rencontrer le spin secondaire.

Il ne retire pas toujours cette attaque à chaque fois qu’il grimpe à l’arbre. Si au lieu de cela, il effectue une attaque de rotation normale, bloquez le coup puis poursuivez comme vous le feriez s’il avait commencé au sol.

Le Burst Counter au sol est beaucoup plus délicat. Bien que le flash rouge soit assez évident, l’attaque réelle ne sort pas pendant des siècles. C’est un design très méchant pour vous tromper avec les déclencheurs établis du jeu comme celui-ci, mais assurez-vous de ne pas y aller trop tôt.

Enfin, si vous êtes un utilisateur de Ninjutsu, il y a une belle fenêtre pour lancer vos outils sur le Kamaitachi lorsqu’il est immobile pour faire tourner la tornade de queue.

Sinon, vous pouvez bloquer la plupart des mouvements de base avec votre arme principale, y compris l’onde de choc arrière et le coup de queue, mais je sprinte généralement autour de la tornade de queue.

Quand il pénètre dans le royaume Yokai, il est très difficile d’empêcher votre endurance de s’échouer. Ici, utilisez les arbres dispersés autour de l’arène pour bloquer les ondes de choc où vous le pouvez.

Quand il fait une attaque chatoyante où il se divise en trois pour une rotation, vous pouvez également bloquer cela.

Lorsque le Kamaitachi a environ un tiers de ses points de vie, vous pouvez le terminer avec un changement de Yokai de votre choix. Rapprochez-vous et claquez autant d’attaques que possible, et vous êtes en or.

Dans cette même arène de boss, il y a un autre combat difficile dans la mission parallèle Shiftling’s Wise Judgement.