le Combat de Yatsu-no-Kami dans Nioh 2 est le plus dur du jeu jusqu'à présent – voici comment le battre.

Plus que la plupart des batailles jusqu’à présent, la préparation au combat contre le Yatsu-no-Kami est absolument essentielle, sinon vous êtes dans une mauvaise passe. Le positionnement des compteurs d’éclatement est également très différent de celui auquel vous avez été confronté auparavant, sans parler de la difficulté de combattre plusieurs ennemis.

En raison de la façon dont le système de verrouillage et de caméra fonctionne souvent dans ce genre de jeu d’action super dur, combattre plus d’un monstre à la fois est très difficile. C’est extrêmement méchant de la part de Team Ninja de jouer avec nous comme ça – mais il n’y a pas de mode facile, vous allez juste devoir passer à la vitesse supérieure.

Je recommanderais de mettre en place un ensemble complet d’élixirs, autant d’antidotes que vous avez pour combattre le poison, et soit des bombes, soit un ensemble complet de flèches et de balles pour faire face aux menaces à distance.

Vous pouvez également apporter un Purificateur ou un Talisman élémentaire à la partie pour des dégâts supplémentaires de Ki ou de puce, mais ce n’est pas aussi nécessaire. Le Yatsu-no-Kami aime un bon compteur de rafales ou deux, donc épuiser son Ki avec Purification peut vous aider à vous débarrasser des grappins après un échelonnement.

Nioh 2 – Comment battre le Yatsu-no-Kami

Ci-dessous est ma course réussie de ma première partie à l’aveugle de Nioh 2. Je l’ai joué très, très prudemment parce que je faisais rage assez fort à ce stade. Il vous donne une idée générale de la façon de manipuler la taille de l’arène à votre avantage et de gagner grâce à une guerre d’usure. Ce n’est en aucun cas un exemple parfait, mais il montre comment faire le sale boulot.

Dès que vous entrez dans l’arène, esquivez le passage. Vous avez maintenant un bref instant pour imprégner un talisman si vous en avez.

Il y a deux possibilités principales de punir le Yatsu-no-Kami. Le premier, c’est quand il enfonce ses petits bras de serpent dans le sol pour qu’ils vous explosent.

Quand il le fait, éloignez-vous des cercles rouges au sol où les bouches sont sur le point de faire surface et courez en arc vers le corps principal. Une fois que les serpents ont éclaté, mais avant que le Yatsu-no-Kami ne se réinitialise, vous avez une petite fenêtre pour éliminer les dégâts.

La deuxième opportunité est avec le Burst Counter. Ici, le boss plonge avec sa défense de narval et se glisse le long de l’arène.

Vous ne pouvez pas exploser Contrer le coup une fois que le serpent est au sol. Vous devez contrer le mouvement car il plonge vers le sol. Si vous manquez, esquivez le chemin et remodelez pour repartir. Une fois que le Yatsu-no-Kami atteint l’autre côté de l’arène, il répète l’attaque une fois.

Si vous vous trouvez derrière le serpent principal, reculez rapidement. Il vous frappera juste avec sa queue pour votre problème.

Le plus souvent, le serpent principal disparaîtra avec une attaque de queue à très longue portée. Vous pouvez bloquer cela avec votre arme principale, même si cela demande beaucoup d’endurance.

Cela vaut également pour les aiguilles paralysantes qu’il vous tire dessus, ainsi que l’attaque poussée qu’il est sur le point de faire quand il se penche en arrière. Gardez vos distances et gardez-vous.

Vous devez cependant esquiver la goutte verte, la bloquer en vous détruisant encore avec le statut de poison – alors apportez des Antidotes.

Ne soyez pas gourmand lorsque vous vous débarrassez d’attaques. Restez près de vous trop longtemps et l’une des deux choses se produira. Le Yatsu-no-Kami vous mettra à mort avec une attaque imbattable en noir et blanc du royaume sombre flou, ou il vous frappera directement dans la bouche avec ses poings de bouche serpentins.

En parlant des bras de serpent, ils peuvent être endommagés séparément, et lorsque vous épuisez l’endurance du corps principal, devenez leurs propres ennemis séparés dans le royaume Yokai.

Ils cracheront du poison et seront généralement très ennuyeux.

Pour y faire face, vous pouvez soit tourner en rond autour de l’arène pour attendre que le royaume Yokai disparaisse comme je le fais dans la vidéo. Ou vous pouvez verrouiller les petits serpents et lancer des bombes ou des flèches à leur façon.

Une fois le royaume Yokai expiré, les serpents repoussent sur le corps principal, il n’y a donc pas beaucoup d’incitation à les achever.

Si vous utilisez une arme à grande portée comme l’Odachi alors qu’elle est toujours attachée au corps principal, vous pourrez peut-être attraper les plus petits serpents à faible santé en cours de course – mais comme je l’ai dit, ce n’est pas vital. Vous avez juste besoin de rester en vie dans cette section et d’interrompre avec Burst Counters où vous le pouvez.

Finalement, vous sortirez victorieux du combat le plus dur du jeu jusqu’à présent.

