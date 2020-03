Un autre niveau énorme Nioh 2, un autre grand patron. Voici comment battre le Enenra à la fin de la ville de forgeron en flammes.

Dans la chaleur des flammes, il peut être difficile de garder votre sang-froid. Ce combat peut durer très longtemps, et la partie la plus difficile est à la fois de garder votre concentration et de ne pas paniquer sous la pression d’attaque soutenue.

Au fur et à mesure que la bataille avance, vous devez également résister à l’envie impatiente de devenir gourmand et de précipiter le modèle. Si vous vous en tenez aux punitions sûres auxquelles Enenra se laisse ouvert, vous finirez par l’emporter.

Nioh 2 – Comment battre l’Enenra

Comme avec l’Ippon-Datara, les utilisateurs d’Onmyo Magic peuvent imprégner leurs armes de talismans d’eau pour des dégâts supplémentaires – mais ce n’est pas nécessaire. Si vous n’êtes pas enclin à la magie, vous pouvez également en acheter au Kodama Bazaar.

Pour obtenir des dégâts effrontés sur les copeaux, vous pouvez faire en sorte que l’Enenra casse les quatre piliers dans les coins de la pièce pour l’arroser d’eau.

La vidéo intégrée est une exécution réussie de ma première partie à l’aveugle de Nioh 2, et montre la stratégie de base indiquée ci-dessous.

Le combat Enenra est similaire à un Yoki régulier, mais avec un avantage unique. Le combo punch / kick de base est possible d’esquiver avec juste votre vitesse de marche normale, mais vous pouvez le contourner pour vous précipiter et vous éloigner également.

Parfois, il ne fait que deux coups de poing, ou parfois il peut faire deux coups de pied d’affilée, ou deux coups de poing / coups de pied. Reculez quand il baisse son épaule pour se pencher en arrière pour un coup de pied, mais lorsque le combo est terminé, vous pouvez vous précipiter pour une ou deux frappes de dégâts de puce.

Quand il disparaît et réapparaît à côté de vous, vous devez esquiver le recul, puis revenir en arrière après son combo de suivi à deux coups pour riposter.

Ensuite, lorsque l’Enenra invoque une rangée de tornades, vous pouvez reculer jusqu’à ce qu’elles se dispersent et courir entre les espaces restants.

Reculez des bombes qu’il engendre sur le sol, ainsi que du claquement au sol à deux mains où il invoque une flaque du royaume sombre – il y a de meilleures opportunités de frapper.

La meilleure opportunité est le Burst Counter où l’Enenra se transforme en tornade. Contrez-le rapidement puis réduisez-le.

Il y a un autre compteur de rafales imblocable rare que je n’ai vu qu’une fois dans les temps où je l’ai combattu. J’ai esquivé à reculons juste pour éviter.

Comme avec le Mezuki, votre Yokai Shift peut vous aider à spammer la dernière partie de la barre de santé de la bête si vous n’avez plus de soins. Et maintenant, vous devriez avoir des capacités Yokai décentes de Soul Cores pour un coup de main plus puissant.

Nous avons également des pages sur les meilleures armes et les meilleures compétences que nous avons vues jusqu’à présent dans Nioh 2.